Hollow Knight: Silksong oculta un modo difícil

La dificultad de Hollow Knight: Silksong ha sido todo un tema, y es que muchos han señalado que el reto es demasiado. Sin embargo, hay un grupo de personas que desearían que esta aventura fuera más complicada. Bueno, para todos aquellos en este sector, les dará gusto saber que hay un código para hacer más difícil este juego.

Recientemente, se descubrió que Hollow Knight: Silksong oculta un modo de permadeath. Esto significa que al morir una sola vez, sin importar si te encuentras en la batalla final, pierdes todo tu progreso y regresas al inicio de la aventura. Si esto te interesa, todo lo que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos:

Entra en el menú Extras.

Introduce la combinación de teclas: arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha (el código de Konami).

Sonará una música especial.

Crea una nueva partida.

La opción “Alma de acero” se podrá activar justo después.

La dificultad de Silksong

Esto es algo que muchos jugadores han deseado, y es que si bien la alta dificultad del juego ha sido criticada en los últimos días, la realidad es que también hay un grupo de personas que desean enfrentarse a un mayor reto, incluso si la única opción es más brutal.

Solo nos queda esperar para ver cuándo es que los jugadores logran terminar Hollow Knight: Silksong en permadeath. En temas relacionados, la nueva actualización disminuye la dificultad en el juego. De igual forma, esto es lo que los jugadores han dicho sobre este apartado.

Vía: El Reino de Silksong