    Jugadores expresan sus quejas con la dificultad en Silkong

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/09/2025 10:11 a. m.

    Hollow Knight: Silksong no lleva una semana en el mercado, pero ya ha dado mucho de qué hablar para la comunidad. Desde su precio, hasta el tiempo que tomó el desarrollo. Sin embargo, el mayor punto de inflexión para los jugadores es la dificultad, y muchos usuarios no han perdido la oportunidad para expresar su frustración con este título.

    Por medio de reseñas en Steam y post en Reddit, múltiples jugadores han señalado que Hollow Knight: Silksong es más difícil de lo debido, especialmente en las primeras horas de juego. Más que quejarse de la alta dificultad sin algún sustento, muchos de estos comentarios están relacionados con el diseño del juego, el cual es poco amigable al inicio.

    Silksong es un juego difícil

    Muchos jugadores se han señalado que hay demasiados enemigos y trampas que realizan el doble de daño; los rosarios, la moneda del juego, no es muy común; el recorrido de un punto de guardado al cuarto de un jefe es demasiado largo; y hay menos mejoras para la vida y ataque en comparación con Hollow Knight.

    La mayoría de estos puntos están enfocados a las primeras horas del juego, en donde más de una persona determina si vale o no la pena seguir jugando. Al respecto, parte de la comunidad ha señalado que estas personas deberían aprender a jugar, y aceptar que este es el diseño de Silkong.

    Team Cherry responde

    Aunque Team Cherry, los desarrolladores no han hablado directamente sobre la dificultad en Silksong, ya lanzaron una actualización que reduce la dificultad en los primeros jefes del juego. De esta forma, el estudio está al tanto de las quejas de los jugadores, y con más parches planeados para el futuro, es probable que estos y más temas sean tocados por el equipo.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la percepción pública de Hollow Knight: Silksong. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la primera actualización del juego aquí. De igual forma, desarrolladores expresan su preocupación por el precio de este título.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Sí, Silksong es un juego difícil por diseño, pero no es imposible. Es una aventura que le pide al jugador que preste atención y aprenda el comportamiento de los enemigos. Sin embargo, sí hay quejas válidas, como el hecho de que muchos enemigos hacen el doble de daño.

    Vía: Reddit  

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Quieren que Kojima haga juego nuevo de Mad Max
    Quieren que Kojima haga juego nuevo de Mad Max
    Nuevo tráiler y ventana de salida de Metal Slug Tactics
    Nuevo tráiler y ventana de salida de Metal Slug Tactics
    Este será el precio que tendrá Concord
    Este será el precio que tendrá Concord
    Hidetaka Miyazaki quiere hacer un nuevo Armored Core
    Hidetaka Miyazaki quiere hacer un nuevo Armored Core
    PlayStation VR2 llegará a PC este año
    PlayStation VR2 llegará a PC este año
    Confirman mes de salida del Galaxy Ring de Samsung
    Confirman mes de salida del Galaxy Ring de Samsung
    Estas son las novedades de Apple de la WWDC 2024
    Estas son las novedades de Apple de la WWDC 2024
    El Xbox portátil sería presentado en su Showcase
    El Xbox portátil sería presentado en su Showcase
    [Actualización] La fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater es falsa
    [Actualización] La fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater es falsa
    Monster Hunter Rise y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Monster Hunter Rise y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Ticketmaster cambia sus políticas de reembolso
    Ticketmaster cambia sus políticas de reembolso
    Estados Unidos lanza demanda contra Adobe
    Estados Unidos lanza demanda contra Adobe
    Astro Bot supera en popularidad a DOOM: The Dark Ages
    Astro Bot supera en popularidad a DOOM: The Dark Ages
    The Rock se lesiona y eso trae graves consecuencias
    The Rock se lesiona y eso trae graves consecuencias
    Le dan cierre a famoso servicio pirata de streaming
    Le dan cierre a famoso servicio pirata de streaming
    Nintendo y LRG ponen broche de oro al no E3 2024
    Nintendo y LRG ponen broche de oro al no E3 2024
    Xbox revela por qué cerró Tango Gameworks
    Xbox revela por qué cerró Tango Gameworks
    Microsoft comienza los reembolsos de Redfall
    Microsoft comienza los reembolsos de Redfall
    Éste es el estudio detrás de Donkey Kong Country Returns HD
    Éste es el estudio detrás de Donkey Kong Country Returns HD
    NVIDIA se convierte en la compañía más exitosa del mundo
    NVIDIA se convierte en la compañía más exitosa del mundo
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix