Jugadores expresan sus quejas con la dificultad en Silkong

Hollow Knight: Silksong no lleva una semana en el mercado, pero ya ha dado mucho de qué hablar para la comunidad. Desde su precio, hasta el tiempo que tomó el desarrollo. Sin embargo, el mayor punto de inflexión para los jugadores es la dificultad, y muchos usuarios no han perdido la oportunidad para expresar su frustración con este título.

Por medio de reseñas en Steam y post en Reddit, múltiples jugadores han señalado que Hollow Knight: Silksong es más difícil de lo debido, especialmente en las primeras horas de juego. Más que quejarse de la alta dificultad sin algún sustento, muchos de estos comentarios están relacionados con el diseño del juego, el cual es poco amigable al inicio.

Silksong es un juego difícil

Muchos jugadores se han señalado que hay demasiados enemigos y trampas que realizan el doble de daño; los rosarios, la moneda del juego, no es muy común; el recorrido de un punto de guardado al cuarto de un jefe es demasiado largo; y hay menos mejoras para la vida y ataque en comparación con Hollow Knight.

La mayoría de estos puntos están enfocados a las primeras horas del juego, en donde más de una persona determina si vale o no la pena seguir jugando. Al respecto, parte de la comunidad ha señalado que estas personas deberían aprender a jugar, y aceptar que este es el diseño de Silkong.

Team Cherry responde

Aunque Team Cherry, los desarrolladores no han hablado directamente sobre la dificultad en Silksong, ya lanzaron una actualización que reduce la dificultad en los primeros jefes del juego. De esta forma, el estudio está al tanto de las quejas de los jugadores, y con más parches planeados para el futuro, es probable que estos y más temas sean tocados por el equipo.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la percepción pública de Hollow Knight: Silksong. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la primera actualización del juego aquí. De igual forma, desarrolladores expresan su preocupación por el precio de este título.

Nota del Autor:

Sí, Silksong es un juego difícil por diseño, pero no es imposible. Es una aventura que le pide al jugador que preste atención y aprenda el comportamiento de los enemigos. Sin embargo, sí hay quejas válidas, como el hecho de que muchos enemigos hacen el doble de daño.

