Jugador completa el máximo logro en Hollow Knight: Silksong

El mayor reto ya fue superado

Ya pasaron un par de semanas desde que se estrenó el indie más esperado de los últimos tiempos, Hollow Knight: Silksong, último proyecto de Team Cherry que está siendo toda una tendencia, tanto en ventas, así como en las redes sociales por todos los tips que están pasando. Con esto en mente, los jugadores más habidos se están poniendo retos propios para superarse, y uno de ellos se ha llevado las palmas de la comunidad.

Un usuario ha alcanzado un logro extraordinario al completar el juego en modo NO-HIT, derrotando a todos los jefes, incluyendo varios ocultos exclusivos del modo de muerte permanente, sin recibir un solo golpe. La hazaña ha llamado la atención de la comunidad por el nivel de precisión y concentración que exige.

El responsable de esta proeza es el creador de contenido CrazyTemplar, quien compartió en YouTube un video de casi dos horas en el que documenta cada uno de los combates. Lo más destacable es que el reto fue superado de forma totalmente legal, sin recurrir a modificaciones ni trucos, lo que ha despertado la admiración de jugadores y seguidores de la saga.

Velo aquí:

El logro llega en un momento clave para el esperado título de Team Cherry, que recientemente reveló nuevos detalles tras explicar los motivos de su largo desarrollo y sus planes de contenido posterior al lanzamiento. La comunidad, que lleva años aguardando, recibe así un incentivo extra de entusiasmo mientras crece la expectativa.

Además, se confirmó que la edición física de Hollow Knight: Silksong llegará a comienzos de 2026, acompañada de un pack de mejora gratuito para Nintendo Switch 2. Por lo que los fanáticos todavía tienen mucho de qué hablar sobre el juego, ya que posiblemente haya DLC en años posteriores.

Vía: NT

Nota del autor: Yo aún no lo termino, porque sigo abriendo más secciones del mapa. Pero espero ser muy bueno con los jefes que me aguardan.