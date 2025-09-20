    Hollow Knight: Silksong inmortaliza a fan que murió por cáncer

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS20/09/2025 4:00 p. m.

    Hollow Knight es uno de los juegos independientes más aclamados de los últimos años. El trabajo de Team Cherry creó una enorme comunidad, y entre este grupo destaca un fan, el cual tenía un solo deseo, conocer al estudio. Su deseo se hizo realidad antes del lanzamiento de Silksong, pero nunca tuvo la oportunidad de jugar esta secuela, y es que murió al perder una batalla contra el cáncer, pero no antes de ser inmortalizado en este juego.

    Recientemente, se dio a conocer que en el 2019, un jugador, conocido como Seth, luchaba contra un cáncer llamado sarcoma de Ewing, y en este entonces compartió en Reddit su deseo de conocer a Team Cherry. El estudio no solo le cumplió este deseo, sino que le dio la oportunidad de diseñar a uno de los jefes en Hollow Knight: Silksong. 

    Seth en Hollow Knight: Silksong

    Antes de morir, este usuario no solo conoció a Team Cherry, sino que también ayudó a crear el jefe de Seth. En redes compartió un boceto, el cual el estudio tomó e implementó en el producto final. Aunque quizás esta no sea una pelea tan memorable al inicio, es probable que muchos vean este enfrentamiento de una forma diferente en el futuro.

    Considerando que Hollow Knight: Silksong no lleva ni un mes en el mercado, es muy probable que más detalles de este estilo se den a conocer conforme pase el tiempo. En temas relacionados, jugador completa el mayor reto en el juego. De igual forma, Team Cherry habla sobre la dificultad en esta entrega.

    Imagen

    Vía: Reddit 

    Etiquetas: , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    App de la semana: SKWER
    App de la semana: SKWER
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo