Hollow Knight: Silksong inmortaliza a fan que murió por cáncer

Hollow Knight es uno de los juegos independientes más aclamados de los últimos años. El trabajo de Team Cherry creó una enorme comunidad, y entre este grupo destaca un fan, el cual tenía un solo deseo, conocer al estudio. Su deseo se hizo realidad antes del lanzamiento de Silksong, pero nunca tuvo la oportunidad de jugar esta secuela, y es que murió al perder una batalla contra el cáncer, pero no antes de ser inmortalizado en este juego.

Recientemente, se dio a conocer que en el 2019, un jugador, conocido como Seth, luchaba contra un cáncer llamado sarcoma de Ewing, y en este entonces compartió en Reddit su deseo de conocer a Team Cherry. El estudio no solo le cumplió este deseo, sino que le dio la oportunidad de diseñar a uno de los jefes en Hollow Knight: Silksong.

Seth en Hollow Knight: Silksong

Antes de morir, este usuario no solo conoció a Team Cherry, sino que también ayudó a crear el jefe de Seth. En redes compartió un boceto, el cual el estudio tomó e implementó en el producto final. Aunque quizás esta no sea una pelea tan memorable al inicio, es probable que muchos vean este enfrentamiento de una forma diferente en el futuro.

Considerando que Hollow Knight: Silksong no lleva ni un mes en el mercado, es muy probable que más detalles de este estilo se den a conocer conforme pase el tiempo. En temas relacionados, jugador completa el mayor reto en el juego. De igual forma, Team Cherry habla sobre la dificultad en esta entrega.

Vía: Reddit