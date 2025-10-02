Llegan las Mega ofertas de Amazon Prime a México

En estos tiempos es complicado para las tiendas online llevarse la atención del público, puesto que ya no solo deben ofrecer los mejores productos, sino también las ofertas llamativas que no se pueden encontrar en otro sitio, ya sea rebajas o también la posibilidad de comprar a meses sin intereses. Y ahora, nosotros te mostramos algunos artículos de Mega oferta de Amazon Prime, donde hay compras que no se pueden dejar pasar.
Apple 2024 iMac
Descubre la nueva iMac con chip M4, la computadora de escritorio todo-en-uno más brillante y poderosa, diseñada para Apple Intelligence. Con su pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas, siete colores espectaculares y un diseño ultradelgado que luce en cualquier espacio, ofrece rendimiento sorprendente para trabajar, crear o jugar. Equipada con cámara de 12 MP, audio espacial y micrófonos de calidad de estudio, la iMac te coloca siempre en el centro de la acción, mientras protege tu privacidad al máximo.
MSI Laptop Gaming Thin 15
Vive el poder del gaming con esta laptop MSI de 15.6" FHD a 144Hz, potenciada por un Intel Core i7-13620H de 10 núcleos hasta 4.90GHz y una NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU. Diseñada para el máximo rendimiento, incluye teclado en español, 2 años de garantía, el software MSI Center y una prueba de 30 días de Xbox Game Pass Ultimate para que disfrutes de tus juegos favoritos desde el primer día.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Conoce el Samsung Galaxy S25 Ultra, diseñado para potenciar tu productividad y creatividad. Con Galaxy AI y Google Gemini, realiza tareas sin cambiar de aplicación y mejora tus videos con Audio Eraser, que filtra voces, música y viento. Su ProVisual Engine de próxima generación y el motor Object-aware garantizan fotos y videos con tonos de piel y texturas naturales. Todo impulsado por un potente procesador y una batería de 5,000 mAh que ofrece hasta 31 horas de reproducción de video.
Samsung Galaxy S24 Ultra
iPhone Air 256 GB
El iPhone Air llega como el iPhone más delgado y ligero de la historia, con solo 5.6 mm de grosor y un marco de titanio ultrarresistente con Ceramic Shield 2. Equipa un sistema de cámara Fusion de 48 MP con zoom óptico 2x y una cámara frontal Center Stage de 18 MP, perfecta para selfies y video con Captura Dual. Todo potenciado por el chip A19 Pro, que ofrece velocidad y eficiencia en un diseño ultra delgado, acompañado de una batería de hasta 27 horas de video.
Recuerda que hay muchas más ofertas de Amazon Prime, y en nuestras redes compartiremos productos para que no te los pierdas por nada. Estarán disponibles solo el 7 y 8 de octubre.