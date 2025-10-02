Ya sabemos cuándo tendremos nuevos detalles sobre el siguiente Halo

En estos momentos, Halo Studios, previamente conocido como 343 Industries, está trabajando en la siguiente entrega de la amada serie de Microsoft. Si bien el estudio se ha mantenido en silencio sobre este y otros proyectos, parece que por fin están listos para hablar sobre el futuro de Halo, y es que han confirmado una presentación especial para finales de este mes.

Tahir Hasangjekaj, director de participación competitiva de Halo, ha confirmado que el próximo 24 de octubre, durante la siguiente edición de los Halo World Championship, el estudio por fin nos compartirá nueva información sobre el futuro de esta serie. Esto fue lo que comentó:

“En junio informamos a la comunidad que continuaríamos la conversación del HaloWC del año pasado y el video de 'Un Nuevo Amanecer', y compartiríamos más sobre lo que hemos estado desarrollando.



Al igual que el año pasado, estaremos en el escenario principal para hablar de ello, pero este año también tenemos un panel de análisis profundo planeado para el escenario de la comunidad que no se querrán perder”.

El siguiente gran Halo

Durante los Halo World Championship del año pasado, el estudio reveló su reestructuración, pasando de 343 Industries a Halo Studios, y confirmó que ya estaban trabajando en múltiples proyectos usando el Unreal Engine 5. En su momento, el vistazo al futuro de la serie fue solo un concepto de lo que los desarrolladores pueden lograr con este motor, por lo que este mes podríamos ya tener información concreta sobre el siguiente juego en la serie.

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre el siguiente Halo, más allá de que los desarrolladores ya están trabajando en una nueva entrega. De esta forma, los fans no se pueden dar el lujo de perderse la siguiente edición de Halo World Championship el próximo 24 de octubre del 2025. En temas relacionados, nadie estaría contento con el desarrollo del nuevo Halo. De igual forma, juego de PlayStation ya tiene contenido de Halo.

Nota del Autor:

Será muy interesante ver cuál camino tomará Halo. Si bien Halo Infinite no es un mal juego, el paso del tiempo no ha sido muy amable con esta entrega, especialmente en lo que se refiere a su campaña. De esta forma, el estudio tiene un largo y complicado camino frente a ellos, especialmente en la época actual de Xbox.

Vía: Halo Waypoint