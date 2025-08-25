PlayStation recibe contenido de Halo en este juego

¿El primer paso de algo más grande?

Estamos ante una era en la que las dos compañías más grandes de consolas, PlayStation y Xbox, están más abiertas al publicar videojuegos en diferentes plataformas, y eso lo hemos visto con títulos como Hi-Fi Rush, Pentiment, Gears of War Reloaded y LEGO Horizon Adventures. Por ende, ya hay personajes de otros universos habitando en la competencia, y lo mismo está pasando con una saga icónica de Microsoft, Halo.





Sony se prepara para recibir algo histórico: contenido oficial de Master Chief llegará por primera vez a sus consolas a través de una colaboración con Helldivers 2. El anuncio fue realizado por Arrowhead Games y confirma que el crossover se estrenará el próximo 26 de agosto, convirtiéndose en el primer DLC que lleva elementos de la saga insignia de a la plataforma, más allá de apariciones como la de Fortnite.

La colaboración lleva por nombre Helldivers 2 x Halo: ODST y estará centrada en los legendarios “Helljumpers”, soldados de asalto orbital que los fans de la saga de Microsoft recordarán como parte esencial del universo Halo 3: ODST. Arrowhead explica que en esta expansión los jugadores podrán vestir a sus solados con la armadura de la unidad, presentada con un giro irónico como parte del “Ministerio de Defensa de la Supertierra”.

El paquete se ofrecerá a través del bonus de guerra ODST, que incluirá varias armas y elementos inspirados en el universo de Halo. Entre ellas destacan el rifle de asalto MA5C, la pistola M6C/SOCOM, la escopeta M90A y el subfusil M7S, junto con armaduras especiales como la A-9 Helljumper y la A-35 de reconocimiento. Todo esto se sumará a la experiencia de Helldivers 2, reforzando la identidad de la comunidad con un toque de nostalgia.

La llegada de este DLC no solo marca un hito en la historia de PlayStation al recibir contenido de una de las franquicias más reconocidas de Xbox, sino que también abre la puerta a futuras colaboraciones inesperadas. Para los jugadores, significa la oportunidad de experimentar una mezcla entre dos universos que antes parecían imposibles de unir, en lo que apunta a ser uno de los cruces más llamativos del año.

Con esto en mente, los rumores de que la Master Chief Collection se lance en PS5 y Switch 2 no está tan lejana.

Vía: VGC

Nota del autor: Colaboraciones que parecían imposibles ahora son una realidad. Habrá que ver si hay más a futuro.



