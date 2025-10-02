Nuevas filtraciones de la décima generación de Pokémon

El siguiente gran lanzamiento de Game Freak es Pokémon Legends: Z-A. Sin embargo, el estudio también está trabajando en la próxima entrega principal de la serie. Si bien por el momento no hay información oficial sobre estos juegos, una nueva filtración ha compartido detalles bastante interesantes sobre la décima generación.

De acuerdo con Hidden Power Podcast, la décima generación de Pokémon se llevará a cabo en un archipiélago, el cual no solo estaría inspirado en Grecia, sino también en Indonesia. Junto a esto, se menciona que la mecánica principal afectaría a la evolución intermedia, ya que los jugadores serían capaces de modificar las estadísticas y hasta el tipo de estas criaturas.

Una nueva forma de evolucionar

De igual forma, se hace mención de unas “beta evolución”, las cuales no han sido definidas por completo. Notablemente, el Pokédex regional estaría conformado por 130 Pokémon, incluyendo formas regionales y convergentes, un número bastante grande. Lo interesante, es que algunos Pokémon nuevos se crearían mediante cruce de especies.

Por ejemplo, Heracross y Pinsir crearían una nueva línea evolutiva de tipo Lucha/Bicho. Cada una tiene aspectos de ambos padres, y al final combinaría la pinza de Pinsir y el cuerno de Heracross. En esta ocasión regresan las Mega Evoluciones, pero no habrá nuevas formas, ya que el enfoque de esta generación es hacer que las segundas etapas sean más viables en batalla.

¿Cuándo llegará?

Los Pokémon iniciales que se mostrarán en el Pokémon Day son: un caballito de fuego (tipo Fuego), un búfalo de hierba (tipo Planta) y una ninfa de agua (tipo Agua). Por último, pero no menos importante, se menciona que la revelación de estos juegos serían en febrero del próximo año, seguido de un lanzamiento el 12 de noviembre del 2026.

Como sucede en estos casos, por el momento no hay información oficial por parte de The Pokémon Company, y es probable que esto se mantenga así. La compañía está enfocada por completo en el lanzamiento de Pokémon Legends: Z-A el próximo 16 de octubre. En temas relacionados, este es el nuevo tráiler live action de este juego. De igual forma, ya está disponible la nueva expansión de Pokémon TCG.

Nota del Autor:

Aunque todo esto suena muy interesante, no creo que todo esto vaya a suceder. La idea de que la mecánica principal esté enfocada en las evoluciones intermedias es lo menos probable, ya que esto no tendría mucho sentido en el ambiente competitivo, pero lo de fusionar o crear algo nuevo usando dos padres, es algo que bien podría suceder.

Vía: Hidden Power Podcast