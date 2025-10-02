    Dragon Ball: Sparking! Zero recibirá más DLC

    A un año de su lanzamiento original, Bandai Namco aún no está listo para abandonar a Dragon Ball: Sparking! Zero. El juego de peleas ha compartido un nuevo tráiler, el cual no solo nos da un vistazo a los más de 200 personajes disponibles en este título, sino que confirma que más DLC está en camino.

    Por medio de sus redes sociales, Bandai Namco ha compartido un tráiler que nos muestra a los 208 personajes de Dragon Ball: Sparking! Zero en acción. Este número combina los 180 disponibles en su lanzamiento, así como todos los peleadores que llegaron en forma de DLC en el último año. Lo mejor de todo, es que este no es el final.

    Más DLC para Dragon Ball: Sparking! Zero

    Al final del tráiler, Bandai Namco confirma que nuevo contenido para Dragon Ball: Sparking! Zero estará disponible en enero del 2026. Lamentablemente, los detalles siguen siendo un misterio, pero queda claro que el juego de peleas seguirá dando mucho contenido para los fans. De esta forma, no se descarta la posibilidad de un segundo año con más DLC.

    Considerando que ya no hay un anime en puerta, es probable que Dragon Ball: Sparking! Zero mire al manga de Dragon Ball Super para entregarnos a personajes como Moro, Granolah, Black Freezer y hasta una nueva versión Bardock. Hay bastante contenido, la cuestión es que tal vez muchos no estén familiarizados con estos peleadores adicionales.

    Solo nos queda esperar a enero del 2026 para ver qué tipo de DLC llegará a Dragon Ball: Sparking! Zero. En temas relacionados, este fue el último contenido adicional para este juego. De igual forma, este es el Goku Super Saiyajin Fase 3 más limitado.

    Vía: Bandai Namco

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
