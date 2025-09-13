¿El anime de Sekiro: No Defeat utilizará inteligencia artificial?

Sekiro: Shadows Die Twice es uno de los mayores éxitos de FromSoftware, por lo que cuando se anunció que un anime de este juego ya está en desarrollo, muchos se emocionaron. Sin embargo, tras ver el primer tráiler, algunas personas acusaron al estudio responsable de esta adaptación, Qzil.la, de hacer uso de la inteligencia artificial en esta producción. Al respecto, sus responsables ya han salido a la luz a negar esto.
Por medio de un comunicado, Kenichi Kutsuna, director del anime de Sekiro: No Defeat, ha confirmado que no se usó la inteligencia artificial para crear esta adaptación. Los “errores” que algunos notaron, son simples técnicas que se usan al momento de animar de forma tradicional, y es algo que encontramos en otras obras de este estilo. Esto fue lo que comentó Kutsuna al respecto:
“Estamos sumamente emocionados de traer Sekiro: No Defeat en exclusiva a Crunchyroll en 2026. Toda la adaptación al anime es una animación 2D completamente dibujada a mano, creada por los talentosos equipos de Qzil.la, ARCH y Kadokawa. Podemos confirmar que no se ha utilizado IA en la creación ni producción de este anime. Los fans pueden esperar la misma maestría y precisión que definieron el juego original, ahora reinventada en un nuevo medio”.
Sekiro: No Defeat está libre de inteligencia artificial
El caso del dedo no fue lo único que levantó las alarmas, sino que Qzil.la ha dejado en claro que están dispuestos a usar la inteligencia artificial, incluso si esto no formará parte de Sekiro: No Defeat. De esta forma, más de una persona saltó a denunciar al estudio, sin siquiera saber cómo es que la animación funciona, algo que expertos en este medio inmediatamente señalaron.
Ahora, solo nos queda esperar al estreno de Sekiro: No Defeat, algo que está planeado para un futuro aún no determinado. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta producción aquí. De igual forma, FromSoftware está trabajando en un juego sin anunciar.
Vía: IGN