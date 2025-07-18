    FromSoftware está desarrollando un juego nuevo no anunciado

    18/07/2025 1:08 p. m.

    En estos últimos años la empresa FromSoftware alcanzó un estatus de premium en la industria de los videojuegos, puesto que cada proyecto que sacan se le puede considerar AAA, a excepción de ciertos títulos de corte más modesto como el propio Elden Ring Nightreign. Y hasta este momento solo se sabe que están trabajando con Nintendo en un lanzamiento para Switch 2, pero noticias recientes revelan que también tienen otra cosa bajo la manga.

    La empresa se encuentra desarrollando un título aún no anunciado, identificado internamente con el nombre clave "FMC", según un nuevo informe. El misterioso juego, descrito como multiplataforma y en fase avanzada de producción, podría ser presentado oficialmente este mismo año si no sufre retrasos.

    Como es habitual en el estudio japonés, se emplean nombres en clave abreviados para sus proyectos durante el desarrollo. Casos anteriores incluyen "GR" para Elden Ring o "FNR" para Armored Core VI. Aunque aún se desconoce el significado exacto de "FMC", su estructura sugiere que podría tratarse de una secuela, expansión independiente o spin-off, posiblemente relacionado con la serie Armored Core, según apuntan varios fanáticos en foros especializados.

    La posibilidad de que FMC sea una nueva IP tampoco está descartada, aunque los antecedentes del estudio muestran una tendencia a expandir universos existentes poco después de sus entregas principales. Por ejemplo, Elden Ring: Nightreign fue anticipado bajo el nombre clave "CL" meses antes de su anuncio oficial.

    Dado el nivel de avance del desarrollo, es probable que el proyecto se revele pronto en eventos como Gamescom 2025 o The Game Awards. Por ahora, solo queda especular, pero la expectativa crece ante el próximo gran lanzamiento del estudio responsable de Sekiro, Dark Souls y Bloodborne.

    Vía: MP1

    Nota del autor: Ojalá regresen a Bloodborne de alguna manera, pero mejor una secuela en lugar de remaster, eso ya no es necesario.

