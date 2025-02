Aunque hoy en día es considerado un clásico, Demon’s Souls no fue el éxito que Sony y FromSoftware esperaban, por lo que PlayStation no publicó este título en occidente, dejando la puerta para que Bandai Namco y Atlus se encargaran de esto. Ahora, se ha revelado que el estudio Hidetaka Miyazaki no quería volver a trabajar con PlayStation tras este altercado.

En una reciente entrevista en el podcast de Sacred Symbols, Shuhei Yoshida, expresidente de SIE, reveló que tras ver el éxito de Demon’s Souls en occidente, Sony quería volver a trabajar con FromSoftware para publicar Dark Souls, ahora sí de una forma internacional. Sin embargo, el estudio prefirió aliarse con Bandai Namco. Esto fue lo que comentó Yoshida al respecto:

“FromSoftware ya estaba trabajando en la secuela, pero estaban tan decepcionados con el trato que recibieron por parte de PlayStation, quisimos trabajar con ellos nuevamente, pero no lo hicieron. Tenemos un gran respeto por Miyazaki y pudimos trabajar con ellos nuevamente. Bloodborne es uno de sus mejores juegos”.

Afortunadamente, esta relación logró crecer, y eventualmente FromSoftware trabajó en Bloodborne como una exclusiva del PlayStation 4. Recordemos que en su momento, Demon’s Souls fue un juego con una pésima recepción en Japón, al grado de que múltiples ejecutivos de Sony, incluyendo Yoshida, vieron al trabajo de Miyazaki como un fracaso rotundo y no querían invertir más dinero.

Sin embargo, el tiempo resultó estar a favor de FromSoftware, puesto que Demon’s Souls no solo es considerado un clásico hoy en día, sino que ahora Sony se encargará de la publicación de los futuros juegos del estudio. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta nueva relación aquí. De igual forma, FromSoftware se disculpa por los errores en la beta de Elden Ring: Nightreign.

Nota del Autor:

Es una historia graciosa la forma en la que Sony simplemente no comprendió a Demon’s Souls pero, una vez que vio el éxito de este juego, hicieron todo lo posible para contentarse con FromSoftware. Afortunadamente, el estudio y Miyazaki no fueron rencorosos, dando pie a proyectos como Bloodborne.

Vía: Sacred Symbols