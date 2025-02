Se vuelve a filtrar el precio de Nintendo Switch 2

Desde el pasado enero no hay otro más fuerte en la industria de los videojuegos que el de Switch 2, próxima consola de Nintendo que fácilmente se ha convertido en el producto más esperado de los próximos meses, a pesar de que hasta este punto solo se le conozca por un pequeño teaser de revelación. No obstante, esto no detiene a los insiders, quienes en algunas ocasiones han mencionado los posibles precios que tendría el hardware en las tiendas oficiales o con los distribuidores.

Según el análisis de Joost Van Dreunen, cofundador de Database Research, la consola costaría más que sus predecesoras, alejándose del precio actual de la versión OLED. La información refuerza las especulaciones sobre un posible incremento en el valor del dispositivo, que marcaría un cambio en la estrategia de la compañía.

Van Dreunen estima que la versión más accesible partiría desde los $399 dólares, superando en 50 dólares el costo de la Switch OLED. El analista argumenta que este ajuste respondería a la mejora en el hardware sin afectar significativamente la demanda. Aunque no se trata de un anuncio oficial, su pronóstico ha generado debate entre los seguidores de la marca y expertos del sector.

El incremento de precio también podría estar vinculado a la fortaleza actual del dólar en comparación con años anteriores. Esto abriría la posibilidad de que Nintendo adopte una estrategia de precios igualitaria en mercados como Estados Unidos y Europa, fijando la consola en 399 euros también. Esta medida ya ha sido aplicada en el pasado por otras compañías del sector tecnológico.

Aunque Nintendo aún no ha confirmado esta información, las expectativas sobre la Switch 2 continúan en aumento. Se espera que la compañía revele más detalles en los próximos meses, mientras la comunidad sigue atenta a posibles anuncios oficiales que confirmen o desmientan esta filtración. El 2 de abril es el día marcado para que las preguntas queden respondidas finalmente.

