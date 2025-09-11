¿Por qué aparece la bandera de One Piece en Nepal?

One Piece es una pieza de ficción que ha impactado a más de una generación. Con más de 20 años en publicación, la obra de Eiichirō Oda se ha encargado de explorar procesos revolucionarios, y si bien la aventura de Luffy no es completamente política, es imposible no ver los temas de izquierda que hay en las páginas de este manga. De esta forma, muchos han adoptado a la tripulación del Sombrero de Paja en protestas, tal y como sucedió recientemente en Nepal.

Tras la muerte de 19 personas en una protesta pacífica por la libertad de expresión en Nepal, miles de personas comenzaron revueltas, quemando edificios gubernamentales y exigiendo un cambio político. La crisis en Nepal llevó a la renuncia de KP Sharma Oli, ahora ex-primer ministro, algo que Ramesh Lekhak, ministro del Interior, y otros cuatro ministros repitieron en menos de 24 horas. En medio de todo esto, una bandera con los Sombreros de Paja se volvió viral.

Di Nepal, masyarakat (terutama Gen Z) aksi pake bendera Straw Hat Pirate ONE PIECE.



Dipicu oleh pemerintah Nepal yang melarang 26 platform media sosial, wadah warga menyuarakan anti-korupsi.



22 orang terbunuh saat aksi oleh polisi yang nembak peluru karet dan gas air mata. pic.twitter.com/YOgN64YBln — Habis Nonton Film (@HabisNontonFilm) September 10, 2025

One Piece y la política

La bandera de One Piece, en donde podemos ver el ya clásico cráneo de los piratas, pero con un sombrero de paja, se ha vuelto un símbolo de los movimientos sociales que ha protagonizado la generación Z en Asia. Antes de Nepal, Indonesia vivió un caso similar hace unos meses, y aquí también los protestantes utilizaron el símbolo de este manga como una forma de resistencia.

Si bien las aventuras de Luffy y compañía caen en las concepciones generales del shonen, Oda ha llevado estas ideas a lugares dominados por tiranos, y en donde la sociedad es oprimida. De esta forma, los lectores pueden hacer una conexión rápida con el mundo real, la cual es más clara en estos momentos.

El caso de Nepal sigue en desarrollo, y si más casos como este y el de Indonesia se replican a lo largo del mundo, es muy probable que la bandera de los Sombreros de Paja forme parte importante de una nueva era para las protestas. En temas relacionados, McDonald’s cancela colaboración con One Piece. De igual forma, la secuela de Jujutsu Kaizen hace referencia a este anime.

Vía: The New Indian Express