    ¿Por qué aparece la bandera de One Piece en Nepal?

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS11/09/2025 11:24 a. m.

    One Piece es una pieza de ficción que ha impactado a más de una generación. Con más de 20 años en publicación, la obra de Eiichirō Oda se ha encargado de explorar procesos revolucionarios, y si bien la aventura de Luffy no es completamente política, es imposible no ver los temas de izquierda que hay en las páginas de este manga. De esta forma, muchos han adoptado a la tripulación del Sombrero de Paja en protestas, tal y como sucedió recientemente en Nepal.

    Tras la muerte de 19 personas en una protesta pacífica por la libertad de expresión en Nepal, miles de personas comenzaron revueltas, quemando edificios gubernamentales y exigiendo un cambio político. La crisis en Nepal llevó a la renuncia de KP Sharma Oli, ahora ex-primer ministro, algo que Ramesh Lekhak, ministro del Interior, y otros cuatro ministros repitieron en menos de 24 horas. En medio de todo esto, una bandera con los Sombreros de Paja se volvió viral.

    One Piece y la política

    La bandera de One Piece, en donde podemos ver el ya clásico cráneo de los piratas, pero con un sombrero de paja, se ha vuelto un símbolo de los movimientos sociales que ha protagonizado la generación Z en Asia. Antes de Nepal, Indonesia vivió un caso similar hace unos meses, y aquí también los protestantes utilizaron el símbolo de este manga como una forma de resistencia.

    Si bien las aventuras de Luffy y compañía caen en las concepciones generales del shonen, Oda ha llevado estas ideas a lugares dominados por tiranos, y en donde la sociedad es oprimida. De esta forma, los lectores pueden hacer una conexión rápida con el mundo real, la cual es más clara en estos momentos.

    El caso de Nepal sigue en desarrollo, y si más casos como este y el de Indonesia se replican a lo largo del mundo, es muy probable que la bandera de los Sombreros de Paja forme parte importante de una nueva era para las protestas. En temas relacionados, McDonald’s cancela colaboración con One Piece. De igual forma, la secuela de Jujutsu Kaizen hace referencia a este anime.

    Imagen

    Vía: The New Indian Express

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Anuncian nuevo anime de Ultraman
    Anuncian nuevo anime de Ultraman
    El genial arte conmemorativo por los 50 años de la revista Weekly Shonen Jump
    El genial arte conmemorativo por los 50 años de la revista Weekly Shonen Jump
    Dragon Ball Super: Los nuevos diseños que tendrán Gokú y Vegeta en la película
    Dragon Ball Super: Los nuevos diseños que tendrán Gokú y Vegeta en la película
    Eiichiro Oda: One Piece ya está terminado en un 80%
    Eiichiro Oda: One Piece ya está terminado en un 80%
    Descarga GRATIS la primera temporada del anime de Fairy Tail
    Descarga GRATIS la primera temporada del anime de Fairy Tail
    El remake de Naruto ya está completo
    El remake de Naruto ya está completo
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Éstas son TODAS las transformaciones de Goku en Dragon Ball
    Éstas son TODAS las transformaciones de Goku en Dragon Ball
    Comparten nuevo arte del manga de My Hero Academia
    Comparten nuevo arte del manga de My Hero Academia
    Más de 100 episodios de One Piece llegan a HBO Max
    Más de 100 episodios de One Piece llegan a HBO Max
    Se revela la fecha de estreno para el anime de Pokémon Legends: Arceus
    Se revela la fecha de estreno para el anime de Pokémon Legends: Arceus
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix