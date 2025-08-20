    McDonald's cancela colaboración con One Piece

    20/08/2025 5:57 p. m.

    Los revendedores causando miedo desde antes

    McDonald’s Japón anunció la postergación indefinida de su esperada colaboración con One Piece Card Game, que iba a debutar como parte de las promociones de la Cajita Feliz. La campaña estaba programada para iniciar el 29 de agosto, pero la compañía decidió suspenderla apenas una semana antes, pese a que todavía no había sido revelada oficialmente al público.

    La cadena de comida rápida explicó que la decisión forma parte de una “reevaluación de operaciones relacionadas con la Cajita Feliz”. En lugar de la promoción prevista, los clientes recibirán juguetes de campañas anteriores durante ese mismo periodo. Fue hasta el final del comunicado donde se confirmó que la colaboración en cuestión correspondía al popular juego de cartas basado en One Piece.

    El retraso se relaciona con la creciente preocupación por los revendedores, quienes ya han causado problemas en lanzamientos previos. Durante la promoción de tarjetas Pokémon a inicios de agosto, la alta demanda provocó acumulación de basura y desperdicio de comida, ya que muchos compradores retiraban únicamente la tarjeta exclusiva para luego desechar el resto del pedido. La compañía busca evitar que se repita una situación similar con una franquicia tan influyente como la mencionada.

    El problema no tendrá fin

    La cuenta oficial de One Piece Card Game también notificó a los fanáticos sobre la medida, subrayando que no existe una nueva fecha para la campaña. Ante el carácter indefinido del aplazamiento, no se descarta la posibilidad de una cancelación definitiva. Lo cierto es que la expectativa entre seguidores era alta, y la suspensión deja en claro que el verdadero enemigo de estas promociones no son los fans, sino los revendedores que amenazan con arruinar la experiencia.

    Ahora, los usuarios japoneses deberán esperar para ver si pronto lanzan dicha promoción.

    Vía: SN

    Nota del autor: Espero que también se lance en algún momento para México, así como pasó con Naruto.

