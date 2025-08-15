    Éstos son los arcos de la segunda temporada de One Piece

    Por 0 COMENTARIOS15/08/2025 3:17 p. m.

    One Piece es un anime y manga muy largo, demasiado largo para algunas personas. Sin embargo, Netflix ha logrado condensar la historia de una forma que sea capaz de funcionar con una estructura más tradicional y, para la sorpresa de muchos, el resultado ha sido positivo. De esta forma, muchos esperan con ansias la segunda temporada, la cual por fin sabemos qué arcos logrará adaptar.

    De acuerdo con Eiichirō Oda, creador de One Piece, la segunda temporada del live action de Netflix abarca cinco arcos diferentes, lo cual puede sonar como poco, pero en realidad tomará como punto de partida 54 capítulos del manga, o aproximadamente 24 episodios del anime, lo cual es aproximadamente lo que la primera temporada de esta producción logró cubrir. Esto son los arcos:

    • Loguetown
    • Reverse Mountain
    • Whiskey Peak
    • Little Garden
    • Drum Island

    ¿Qué sigue para One Piece?

    Esto significa que la segunda temporada de One Piece por fin terminará con la saga de East Blue y cubrirá los primeros arcos de la saga de Arabasta. Para los fans que están llevando las cuentas, esto significa que la tercera temporada de este live action se enfocará por completo, o casi, en el arco de Arabasta, en donde Luffy y compañía se enfrentarán contra Crocodile, aunque aún faltan un par de años para que esto suceda.

    Te recordamos que la segunda temporada del live action de One Piece llegará hasta el 2026. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo adelanto de One Piece. De igual forma, revelan el nuevo opening del anime.

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
