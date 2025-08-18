¿Ace aparecerá en la segunda temporada del live action de One Piece?

La segunda temporada de One Piece tiene muy emocionados a los fans de esta obra. Los nuevos capítulos prometen adaptar es preámbulo de la saga de Alabasta. Sin embargo, también hay aquellos que están preocupados por el hecho de que Netflix no ha revelado si Portgas D. Ace formará parte de esta nueva aventura.

Por medio de las redes sociales, múltiples fans han expresado inquietud ante la falta de información relacionada con Ace en el live action de One Piece. Hasta el momento, Netflix no ha revelado si este personaje formará parte de la segunda temporada y, si lo hará, quien estará a cargo de este rol. Incluso algunos están preocupados de que este personaje sea omitido por completo.

¿Veremos a Ace en el live action de One Piece?

Una de las razones por la cuales Ace es tan amado por los fans, se debe a que el hermano de Luffy protagoniza algunos de los momentos más impresionantes de toda la obra, y su papel es sumamente importante en los eventos que veremos en un futuro. Junto a esto, Eiichirō Oda logró crear a un personaje sumamente carismático.

Si bien Netflix no ha mencionado si Ace formará parte de la segunda temporada de One Piece, es probable que no lo haga. Este personaje debutó en el capítulo 154 del manga, es decir, el último del arco de Drum Island, el último que veremos adaptado en la segunda temporada del live action. En el mejor de los casos, el hermano de Luffy podría formar parte de una escena post-créditos que apunte a los eventos que veremos en la tercera temporada.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el live action de One Piece cuando la segunda temporada llegue a Netflix en algún punto del 2026. En temas relacionados, estos son los arcos que adaptará el live action. De igual forma, este es el nuevo adelanto del anime.

Vía: Vandal