Anime de Hunter x Hunter llegará a nueva plataforma de streaming

    Pese a que parece que nunca tendrá un final, Hunter x Hunter se ha convertido en uno de los animes más populares de todos los tiempos. Si bien esta producción ya está disponible en Crunchyroll, se ha revelado que la adaptación del manga de Yoshihiro Togashi llegará a una nueva plataforma de streaming en solo unos días.

    Se ha confirmado que el anime de Hunter x Hunter estará disponible en AnimeBox el próximo 12 de septiembre. En esta plataforma, todos los interesados podrán disfrutar de un nuevo capítulo cada lunes, miércoles y viernes. Lo mejor de todo, es que este anime llegará con doblaje al español. De esta forma, todos los interesados podrán disfrutar de esta obra sin tener que preocuparse por leer subtítulos constantemente.

    Ahora, es importante mencionar que AnimeBox es un servicio español, pero nada te impide conseguir una suscripción viviendo en otra parte del mundo. Esta plataforma cuenta con una extensa librería de animes, tanto en su idioma original como doblados al castellano, por lo que se ha convertido en una gran opción para todos los fans de este medio de entretenimiento en Europa.

    De esta forma, este es el momento perfecto para ver por primera vez, o disfrutar una vez más, el anime de Hunter x Hunter. Es importante mencionar que estamos hablando de la adaptación que comenzó en el 2011, y no la versión de 1999. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre el futuro del manga de esta serie. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Hunter x Hunter: Nen x Impact.

