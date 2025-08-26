    Actualización del manga de Hunter x Hunter se vuelve viral entre los fans

    Por 0 COMENTARIOS26/08/2025 1:07 p. m.
    Regreso Hunter

    Una luz de esperanza

    Hay obras anime que se han mantenido mucho tiempo en hiatus, y la más famosa dentro de la industria es Hunter x Hunter, manga que no tiene una constancia de publicación positiva, dado que cada cierto tiempo el autor sufre de problemas de salud, impidiendo que pueda avanzar. Sin embargo, los milagros con esta franquicia suelen darse de la nada, y ahora hay novedades que alegrarán a quienes esperan conocer más aventuras de Gon y sus amigos.

    El regreso de Yoshihiro Togashi a las redes sociales no pasó desapercibido. El creador de la saga publicó su primera actualización en ocho meses a través de X, donde reveló que completó la especificación de los fondos para cada panel del capítulo 413 del manga. La publicación, breve pero significativa, fue suficiente para desatar la emoción de los seguidores de la popular obra.

    El mensaje rápidamente se volvió viral, superando los 200 mil “me gusta” y alcanzando más de 8,6 millones de visualizaciones en apenas cuatro horas. Este nuevo movimiento de Togashi es especialmente relevante si se toma en cuenta que la última vez que se pronunció públicamente fue en diciembre de 2024, cuando mencionó un error en el capítulo 410 y anticipó que lo corregiría en la edición impresa.

    ¿Por cuánto tiempo tendremos felicidad?

    Como mencionamos, durante los últimos años, el mangaka ha mantenido una relación intermitente con sus lectores debido a los problemas de salud que lo aquejan, en particular su dolor crónico de espalda. No obstante, en octubre pasado llegó a publicar actualizaciones más frecuentes sobre su flujo de trabajo, lo que reavivó la esperanza de que Hunter x Hunter pudiera avanzar con mayor continuidad. Incluso habló de diálogos y cronologías de hasta 50 capítulos futuros.

    Lanzado originalmente en 1998, el manga sigue la historia de Gon Freecss, un joven decidido a convertirse en cazador como su padre, a pesar de la oposición de su tía Mito. Su viaje inicia en un barco en plena tormenta, donde entabla amistad con Leorio y Kurapika, dos aspirantes más que, como él, buscan abrirse paso en un mundo repleto de pruebas y desafíos. Hoy, más de dos décadas después, cada actualización de Togashi sigue siendo un evento celebrado por millones de fans en todo el mundo.

    Vía: AC

    Imagen

    Nota del autor: Ojalá se llegue algún día al final de la historia. Y que así un estudio anime esa parte, ya sea Madhouse u otro más.

