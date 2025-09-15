Éste es el director de la tercera temporada del anime de One Punch Man

Después de años de espera, la tercera temporada del anime de One Punch Man por fin está en camino. J.C. Staff está de regreso como el estudio a cargo de esta adaptación. Si bien estamos a solo unas semanas de su estreno, ya tenemos un nuevo vistazo a esta obra, y se ha dado a conocer al director encargado de esta adaptación.
Para comenzar, se ha confirmado que Shinpei Nagai será el director de la tercera temporada de One Punch Man. En su carrera encontramos animes como Dogeza de Tanondemita, Inugami-san to Nekoyama-san y Danna ga Nani o Itteiru ka Wakaranai Ken, entre otros. A la par, se compartió un nuevo vistazo a los villanos de esta adaptación.
¿El regreso esperado?
El anime de One Punch Man debutó en el 2015, y en ese entonces MADHOUSE fue el estudio a cargo de esta adaptación. Su trabajo fue aclamado por millones de fans, convirtiendo a la obra de One en un clásico moderno. Sin embargo, esta producción se ha enfrentado a varios retos que han ocasionado que los fans tengan que esperar mucho tiempo entre temporadas.
La segunda temporada de One Punch Man llegó hasta el 2019, y en esta ocasión J.C. Staff se encargó del anime. El resultado fue mixto, y es que no todos estuvieron contentos con la animación, y la historia no fue tan atractiva como muchos esperaba. Ahora, con la tercera temporada en puerta, será interesante ver cuál será la reacción de la comunidad.
Te recordamos que la tercera temporada de One Punch Man estará disponible a partir del 5 de octubre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este anime aquí. De igual forma, este es el nuevo anime exitoso de Netflix.
Vía: Anime Corner