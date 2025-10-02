Disney+ tendrá muchos cambios en México

Llegan muchas modificaciones

Los servicios de streaming están cada vez más peleados por llevarse la atención del público, y eso se logra con ofrecer series exclusivas o colaboraciones que los demás no tienen, tal es el caso de Disney+, que ha pasado por evoluciones constantes a lo largo del mercado. Y ahora, habrán cambios importantes respecto a nuestra región, mismos que podrían hacer a los clientes cambiar de opinión respecto a pagar la membresía.

La plataforma prepara un cambio importante en México: a partir del 8 de octubre de 2025, la sección de Star desaparecerá y será reemplazada por Hulu, que se convierte en una marca global y ahora estará disponible en el país. Con esta medida, el contenido de entretenimiento general, incluyendo dramas, series true crime, comedias, animación para adultos y producciones originales, se trasladará directamente a Hulu, dejando en Disney el contenido familiar.

Los suscriptores podrán seguir disfrutando de títulos populares, así como clásicos de animación y reality shows. Además, producciones de larga duración como la querida Grey's Anatomy también se incluirán en la nueva sección de Hulu, asegurando que todo el contenido “maduro” se mantenga separado del catálogo infantil y familiar.

Disney+ continuará ofreciendo su contenido habitual de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic , junto con eventos deportivos y culturales a través de ESPN. La plataforma mantendrá los controles parentales, permitiendo que los padres regulen el acceso al contenido con clasificación restringida mediante perfiles protegidos con PIN, tal como se hacía en Star.

Este movimiento se suma a la renovación que Disney+ realizó en México y otros mercados a mediados de 2024, cuando concentró todo el contenido de la compañía en una sola plataforma tras el cierre de Star+. Con la integración de Hulu, la compañía busca reforzar la separación entre contenido familiar y entretenimiento general, ofreciendo una experiencia de streaming más organizada.

Vía: XTK

Nota del autor: Menos mal que no subieron el precio de nuevo, o peor, que metan más comerciales, los cuales ya son muy intrusivos.