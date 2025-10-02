Nuevo reporte dice que eliminarán servicios de PS4

PlayStation podría dar al fin el paso definitivo

Es una sorpresa que en este momento Sony tiene dos consolas vigentes en el mercado, PS5 y PS4, a pesar de que ya pasaron cinco años desde el lanzamiento de la más nueva, lo cual ha hecho que varios lanzamientos no vean su potencial más alto debido a que debe llegar a la generación pasada. Sin embargo, nuevas noticias han llegado, mismas que se relacionan a un tema de posible descontinuación del producto más antiguo.

Sony comenzó a reducir gradualmente el soporte para su consola anterior. Según un reporte, algunos servicios heredados de PlayStation Network en PS4 dejarán de funcionar en la primavera de 2026, afectando funciones clave como la API web de feed de actividad y los Títulos de Almacenamiento Pequeño (TSS). Esto podría impactar la experiencia de los juegos que aún dependen de estas herramientas.

Entre las funciones que se eliminarán se encuentran la API web de feed de actividad, almacenamiento de usuarios de títulos (TUS), perfiles de usuario, filtros de palabras y la API web de medios compartidos , según el informe. Estas medidas buscan unificar y escalar la infraestructura entre generaciones de consolas, aunque PS4 lleva más de una década en el mercado y ha compartido catálogo reciente.

La reducción de soporte no significa que los juegos de dicha plataforma dejarán de funcionar, pero sí afectará ciertas funciones en línea. Títulos multijugador como Genshin Impact y PUBG, por ejemplo, ya han anunciado que cesarán sus actualizaciones en la consola, lo que eventualmente impedirá acceder a sus modos en línea desde la misma.

Sony mantiene el lanzamiento de nuevos títulos en PS4 en algunos casos, pero el foco de desarrollo y actualizaciones está claramente orientado hacia PS5 y la siguiente generación. Este movimiento refuerza la transición hacia un ecosistema más moderno, dejando atrás gradualmente los servicios de una consola que definió la pasada década en videojuegos. Y podría ser el primer paso para que ya no se lancen más software.

Vía: XTK

Nota del autor: Ojalá que ya por fin den el salto definitivo, pues gustaría tener títulos más potentes por parte de terceros.



