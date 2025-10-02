    Comparan las ventas de Mario Kart World con Sonic Racing: CrossWorlds

    Este año marca un momento importante para los fanáticos de los juegos de karting, puesto que salieron a la venta Mario Kart World y Sonic Racing: CrossWorlds, títulos que si bien tienen su propio público, no faltaría que los fans hicieran comparaciones para verificar cuál es mejor. Con esto en mente, se empezaron a dar algunos datos que pueden ser interesantes, estos se relacionan al número de copias distribuidas.

    La rivalidad entre los juegos se refleja claramente en los primeros datos de ventas en Japón. Durante la última semana, Mario Kart World se mantuvo sólido en el segundo lugar con 35.027 copias vendidas, acumulando un total de 1.801.323 unidades desde su lanzamiento. Por su parte, Sonic Racing: CrossWorlds debutó en la novena posición con apenas 5.571 copias vendidas para su versión de Switch, mientras que sus versiones en otras plataformas no lograron entrar en el top 10.

    En Reino Unido, la historia fue similar: Sonic debutó en cuarta posición, pero tampoco logró superar a MKW en el conteo semanal. La diferencia en ventas evidencia la fortaleza de la franquicia de Nintendo y el desafío que enfrenta SEGA para posicionar su nueva entrega de carreras.

    La competencia entre ambos títulos se intensificó recientemente con  un nuevo tráiler de CrossWorlds, en el que se incluyeron sutiles referencias hacia Mario Kart World. Sin embargo, estos esfuerzos de marketing no parecen haber impulsado significativamente las ventas iniciales del juego de SEGA.

    A medida que Sonic Racing: CrossWorlds se lanza en otros continentes, los analistas del sector estarán atentos a su desempeño. Los próximos meses serán decisivos para evaluar si el título puede mejorar sus cifras frente al imbatible dominio de Mario Kart en el género de carreras.

    Nota del autor: Aunque tiene sus Pros Sonic, era lógico que Mario Kart es un monstruo al cual nadie se puede enfrentar. Aún así, ojalá tengas ventas positivas por su parte.

