SEGA revive su rivalidad con Nintendo con este nuevo comercial

Aunque la década de 1990 ha quedado en el pasado, SEGA no se olvida de su vieja rivalidad con Nintendo. De esta forma, la compañía del erizo azul ha compartido un nuevo tráiler para celebrar el próximo lanzamiento de Sonic Racing: CrossWorlds, el cual revive la vieja rivalidad con los padres de Mario.

Por medio de sus redes sociales, SEGA compartió un comercial de Sonic Racing: CrossWorlds, el cual hace alusión directa a los viejos comerciales de SEGA does what Nintendon’t. Aquí vemos una comparativa con Mario Kart World, dejando en claro que el nuevo trabajo de Sonic Team es más atractivo.

SEGA vs. Nintendo

Ahora, este comercial no quiere decir que la vieja rivalidad entre Nintendo y SEGA está de regreso, es solo un pequeño recuerda, con un chiste inofensivo, el cual |los fans han apreciado. Junto a esto, Mario Kart World y Sonic Racing: CrossWorlds son juegos con ideas similares, pero con objetivos diferentes, por lo que la jugarreta es perfecta para este caso.

Te recordamos que Sonic Racing: CrossWorlds llegará a consolas y PC el próximo 25 de septiembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, un remake de Panzer Dragoon II Zwei ya está en desarrollo.

Nota del Autor:

Siempre es divertido ver este tipo de comerciales. Si bien la rivalidad ya no existe, esto no quiere decir que SEGA, en este caso, se olvide de su espíritu competitivo, algo que muchos fans aprecian. Lo interesante es ver quién gana al final cuando hablamos sobre ventas.

Vía: SEGA