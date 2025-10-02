    Nueva herramienta OpenAI mezcla personajes con derechos de autor

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS02/10/2025 4:47 p. m.

    No respetan el Copyright

    En los últimos años la utilización de la inteligencia artificial ha sido bastante común, incluso para empresas que la emplean para hacer publicidad, entre otros procesos que les facilita proseguir a la generación de ingresos. También las personas comunes se divierten con ella para publicar videos, y justamente salió a la luz una herramienta que se está metiendo de inmediato en temas legales.

    OpenAI lanzó recientemente Sora 2, la actualización de su modelo de generación de video, capaz de crear contenido animado utilizando personajes con derechos de autor como Pikachu O Gokú peleando con Saitama. El modelo entrena automáticamente con material protegido por copyright, dejando a los titulares de derechos la carga de solicitar exclusión, lo que ha generado una avalancha de videos que mezclan personajes icónicos en situaciones polémicas o inapropiadas.

    La capacidad de Sora 2 para producir contenido sin restricciones ha llamado la atención de empresas como Nickelodeon, Nintendo y Disney, que podrían enfrentar la necesidad de actuar legalmente para proteger su propiedad intelectual. La situación recuerda a los litigios recientes contra programas como Midjourney, donde compañías de entretenimiento y artistas han demandado por el uso no autorizado de su obra en entrenamientos de IA.

    Aquí lo puedes ver:

    El alcance de Sora 2 no se limita a personajes de ficción: también permite la generación de videos con figuras públicas y usuarios reales, lo que ha provocado preocupación por posibles violaciones de privacidad y representación inapropiada. Algunos usuarios reportaron contenido sensible o problemático, incluyendo recreaciones de actores en situaciones controvertidas, a pesar de que OpenAI afirma implementar medidas para prevenir estos escenarios.

    Mientras la herramienta avanza, la industria creativa observa con cautela, entre la fascinación por sus posibilidades y la inquietud por su impacto en artistas, animadores y empresas de entretenimiento. La preocupación central es que la IA generativa pueda reducir costos a expensas de la creatividad humana, alterando la forma en que se producen películas, series y contenidos animados en el futuro cercano.

    Vía: Kotaku

    Imagen

    Nota del autor: La IA solo crecerá con los años, pero siempre existe la opción de moderarla. Habrá que ver si sus creadores quieren dar cambios.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Nueva herramienta OpenAI mezcla personajes con derechos de autor
    Nueva herramienta OpenAI mezcla personajes con derechos de autor
    Los creadores de Payday cancelan su nuevo proyecto
    Los creadores de Payday cancelan su nuevo proyecto
    El evento de Halloween ha comenzado en GTA Online
    El evento de Halloween ha comenzado en GTA Online
    Nuevo reporte dice que eliminarán servicios de PS4
    Nuevo reporte dice que eliminarán servicios de PS4
    Disney+ tendrá muchos cambios en México
    Disney+ tendrá muchos cambios en México
    Llegan las Mega ofertas de Amazon Prime a México
    Llegan las Mega ofertas de Amazon Prime a México
    Más de 40 nuevos juegos llegan a Xbox Game Pass
    Más de 40 nuevos juegos llegan a Xbox Game Pass
    Ya sabemos cuándo tendremos nuevos detalles sobre el siguiente Halo
    Ya sabemos cuándo tendremos nuevos detalles sobre el siguiente Halo
    Nuevas filtraciones de la décima generación de Pokémon
    Nuevas filtraciones de la décima generación de Pokémon
    Habrá libro oficial de Nintendo Museum
    Habrá libro oficial de Nintendo Museum
    Descubren que Hollow Knight: Silksong podría tener DLC
    Descubren que Hollow Knight: Silksong podría tener DLC
    ¿Cómo se cancela Xbox Game Pass en México?
    ¿Cómo se cancela Xbox Game Pass en México?
    Ghost Rider podría incorporarse pronto al MCU
    Ghost Rider podría incorporarse pronto al MCU
    Bluey se une con sus pasos en Just Dance 2026
    Bluey se une con sus pasos en Just Dance 2026
    La nueva actualización del PS5 ya está disponible
    La nueva actualización del PS5 ya está disponible
    Anuncian colaboración de Sushi Roll con Ghost of Yotei en México
    Anuncian colaboración de Sushi Roll con Ghost of Yotei en México
    ¿Cuándo tendremos más información sobre Demon Slayer: Castillo Infinito 2?
    ¿Cuándo tendremos más información sobre Demon Slayer: Castillo Infinito 2?
    Se satura la página de cancelaciones de Xbox Game Pass
    Se satura la página de cancelaciones de Xbox Game Pass
    Anuncian la programación de anime de Crunchyroll de otoño 2025
    Anuncian la programación de anime de Crunchyroll de otoño 2025
    Review – Digimon Story Time Stranger
    Review – Digimon Story Time Stranger
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo