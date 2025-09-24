    Llega importante actualización para Mario Kart World

    24/09/2025 8:42 a. m.

    Aunque parece que aún no hay rastro de DLC, Nintendo sigue trabajando para mejorar la experiencia de Mario Kart World. Es así que la compañía ha lanzado una nueva actualización para este título, la cual agrega una serie de cambios enfocados en hacer que la experiencia en línea y en el mundo abierto sea más fácil de navegar.

    En estos momentos, la versión 1.3.0 de Mario Kart World ya está dipsonible, y si bien la información oficial de Nintendo solo menciona que esta actualización ofrece mejoras generales al sistema, los fans han encontrado una serie de cambios importantes. Para comenzar, ahora puedes unirte a tus amigos en línea para jugar Knockout Tour, además de los modos Carrera y Batalla. 

    Cambios importantes

    En lo que respecta al modo libre, el nuevo parche mejora el mapa para que finalmente te muestre la ubicación de los Interruptores P que ya has encontrado y los Medallones de Peach que ya has reclamado. Además, todos esos Interruptores P descubiertos anteriormente funcionarán como puntos de viaje rápido. 

    En cuanto a las carreras, una mejora clave es la ligera aceleración en la reposición de las cajas de objetos, lo que significa que una nueva aparecerá más rápido después de que un oponente consiga la anterior, además de un aumento en el tiempo de invencibilidad tras un trompo o una colisión. Sin embargo, lo más importante, es que al jugar en línea, las pistas tradicionales aparecerán con más frecuencia. 

    Recuerda, todas estas mejoras ya están disponibles en Mario Kart World por medio de una actualización gratuita. Aunque no sabemos qué le depara al juego, no se descarta la posibilidad de ver DLC en un futuro. En temas relacionados, Nintendo lanza comercial con piloto mexicana. De igual forma, ¿Mario Kart World influyó en el desarrollo de Sonic Racing: CrossWorlds?

    Imagen

    Nota del Autor:

    Es probable que pase algo de tiempo antes de que veamos DLC para Mario Kart World, y es tan necesario en estos momentos. El juego está cargado de contenido, y si bien muchos nos mantenemos en las carreras tradicionales, es probable que Nintendo también esté pensado en la forma correcta de expandir su mundo abierto.

    Vía: Kotaku 

