    ¿Mario Kart World influyó en Sonic Racing: CrossWorlds?

    Por 0 COMENTARIOS20/09/2025 9:00 a. m.

    Mario Kart es una de las series más importantes de los juegos de carreras arcade. De esta forma, uno podría llegar a pensar que la entrega más reciente, Mario Kart World, influyó en Sonic Team mientras desarrollaban Sonic Racing: CrossWorlds. Sin embargo, el director de este equipo asegura que este no es el caso.

    En una reciente entrevista con Traxion, Takashi Iizuka, productor de Sonic Team, aseguró que los desarrolladores en SEGA no utilizaron a Mario Kart World como punto de partida al momento de crear Sonic Racing: CrossWorld. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Claro que desconocemos el plan de desarrollo de los títulos de Mario Kart. Así que, cuando se anunció, el equipo de desarrollo se sorprenderá. Sin embargo, cuando Nintendo lanza nuevo hardware, es bastante común que también lance un nuevo juego de Kart. Por eso, el equipo de desarrollo esperaba que pronto se lanzara un nuevo Mario Kart. Independientemente de si Mario Kart se lanzaría o no, nuestro objetivo era desarrollar el mejor juego de carreras de Sonic. Eso no ha cambiado: Mario Kart World no tendrá ninguna influencia”.

    Mario Kart World vs. Sonic Racing: CrossWorld

    Considerando que Mario Kart World y Sonic Racing: Crossworld llevan bastante tiempo en desarrollo, era casi imposible que el trabajo de Nintendo influyera en el trabajo de Sonic Team. Sin embargo, es incuestionable que hay cierta rivalidad entre estas dos franquicias, por lo que los fans seguramente esperaban algún tipo de relación.

    Te recordamos que Sonic Racing: CrossWorlds llegará a nuestras manos el 22 de septiembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro hands on de este título. De igual forma, un remake de Panzer Dragoon II Zwei ya está en desarrollo.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Aunque los dos comparten ideas, la experiencia de Mario Kart World es diferente a lo que Sonic Racing: CrossWorlds nos presenta. Es mejor así. El nuevo trabajo de Sonic Team ha ganado mucha tracción gracias a enfocarse en los elementos que hacen divertida a esta serie, en lugar de copiar lo que hizo Nintendo.

    Vía: Traxion 

    Etiquetas: , , , ,
