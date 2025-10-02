Un remaster del querido Prototype podría estar en camino

El sueño de muchos nostálgicos
Están muy de moda los lanzamientos denominados como remaster, los cuales son nuevos lanzamientos de títulos muy queridos por la audiencia que ya tienen muchos años en el mercado, esto con el objetivo de revivir momentos añorados y también generar público nuevo que nunca probó dichos proyectos. Con esto en mente, puede ser que cierto juego reciba uno de estos tratamientos, mismo que si bien no fue tan popular, al menos tiene su nicho de usuarios.
La posibilidad de que Prototype, el clásico juego de acción sangrienta en tercera persona, reciba una remasterización ha cobrado fuerza luego de que un parche inesperado apareciera el 29 de septiembre. Sin previo aviso ni comunicados oficiales en Steam, la actualización llamó la atención de la comunidad por introducir cambios ocultos en los créditos del juego, lo que encendió las especulaciones entre los seguidores de este título de culto.
Al revisar los créditos, los jugadores descubrieron nuevas compañías involucradas, incluyendo a Iron Galaxy, estudio propiedad de Activision conocido por trabajar en Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 y Spyro Reignited Trilogy. También se menciona una versión de Ubisoft Connect que no existía anteriormente, lo que sugiere que podría estar en preparación una versión actualizada.
Modders y dataminers investigaron la actualización a fondo, encontrando pruebas de nuevas mecánicas de parkour que no estaban presentes en el título original. Estos hallazgos fueron compartidos en el subreddit de Prototype, generando entusiasmo entre los fanáticos que llevan años pidiendo el regreso de la franquicia. Los rumores sobre una remasterización habían surgido a inicios de 2025, pero no se habían confirmado detalles concretos hasta ahora.
Pero, no todo fue positivo. El parche rompió varios mods, afectando herramientas populares entre la comunidad. Afortunadamente, proyectos como PrototypeFix, que mejoran la compatibilidad con hardware moderno, ya han sido actualizados y funcionan correctamente. Aunque Activision no ha emitido comentarios, la evidencia encontrada ha renovado las esperanzas de ver pronto una versión remasterizada.
Vía: EG
Nota del autor: Puede ser que dentro de algunos eventos digan hago al respecto. Podría pasar en The Game Awards dentro de un par de meses más.