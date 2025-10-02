    Juego de El Señor de los Anillos estilo Hogwarts Legacy estaría en desarrollo

    02/10/2025 6:02 p. m.

    Los fans quieren la tierra media ahora

    Hace un par de años se lanzó uno de los juegos más sorprendentes respecto a franquicias licenciadas, Hogwarts Legacy, el cual tiene mucha fidelidad con el universo de Harry Potter, convirtiéndose en uno de los más queridos por parte de la comunidad de fanáticos. Y al ver el resultado, los seguidores de otra saga de fantasía desean tener algo similar, aunque podría ser un proyecto más difícil de concreto, pero al parecer, no imposible.

    Un nuevo título basado en El Señor de los Anillos estaría en desarrollo desde hace algún tiempo, según fuentes cercanas al proyecto. El juego contaría con una financiación parcial de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO), que aportaría alrededor de 100 millones de dólares para su producción. El acuerdo, que se negocia desde 2024, aún no se firma oficialmente debido a la cantidad de partes implicadas, pero se espera que se concrete en los próximos días.

    Por ahora, el desarrollo ha sido financiado de manera interna, aunque la entrada de capital externo daría mayor solidez al proyecto. En cuanto al contenido, los detalles siguen siendo escasos, pero las fuentes señalan que se trataría de un juego de acción en tercera persona, diseñado con la ambición de competir con Hogwarts Legacy.

    En el desarrollo estarían involucradas varias compañías, entre ellas Embracer Group y el estudio Revenge, aunque ninguna de las partes ha querido ofrecer declaraciones oficiales. Cabe recordar que Embracer adquirió en 2022 los derechos de explotación de El Señor de los Anillos para videojuegos por casi 400 millones de dólares, cediendo posteriormente licencias a otras compañías, como ocurrió con el criticado título Gollum.

    Al ser consultados por los medios, tanto Embracer como Revenge se limitaron a afirmar que no comentan sobre rumores o especulaciones. Sin embargo, la magnitud de la inversión y el peso de la franquicia hacen pensar que este nuevo proyecto podría convertirse en una de las apuestas más ambiciosas de los próximos años en el sector de los videojuegos.

    Vía: IG

    Imagen

    Nota del autor: Sería alucinante que hagan algo así. Pero que no se base en una historia ya contada, sino algo original.

