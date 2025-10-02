Superman tendrá crossover con Spider-Man en 2026

Colaboración que puede ser épica

En estos tiempos los crossovers son más comunes de lo que pensamos, ya que muchas marcas buscan hacer dichas mancuernas para generar dinero que lógicamente beneficiará a ambas partes, por eso juegos como Fortnite tienen disponibles a decenas de personajes de la cultura pop. Sin embargo, las compañías de cómics están muy peleadas, sobre todo en el terreno del cine, aunque parece que Marvel y DC harán sus diferencias de lado, al menos de forma momentánea.

Las corporaciones han confirmado oficialmente una nueva era de colaboraciones que reunirá a algunos de los héroes más icónicos de ambos universos, incluyendo a Spider-Man y Superman . Esta iniciativa marca un momento histórico para el cómic, prometiendo enfrentamientos memorables y relatos innovadores que ampliarán el legado de ambas editoriales. El anuncio llega después de los recientes lanzamientos de Marvel’s Deadpool/Batman #1 y el próximo Batman/Deadpool #1 de DC, previsto para el 19 de noviembre de 2025.

La alianza entre las dos editoriales se extenderá hasta 2026, iniciando en enero con una serie de reimpresiones conmemorativas que celebran el 50.º aniversario de Superman vs. The Amazing Spider-Man. DC abrirá la iniciativa con dos ediciones facsímiles: Treasury Edition 50th Anniversary of Superman vs. The Amazing Spider-Man #1 el 7 de enero de 2026, y DC and Marvel Present: Superman and Spider-Man Treasury Edition #1 el 4 de febrero de 2026, ambas destinadas a coleccionistas y fanáticos nostálgicos.

Posteriormente, la colaboración avanzará hacia nuevas historias con dos cómics crossover inéditos. DC publicará Superman/Spider-Man #1 en marzo de 2026, mientras que Marvel lanzará Spider-Man/Superman #1 en abril del mismo año. Estos títulos darán inicio a una nueva etapa narrativa que podría extenderse más allá de la primavera si la respuesta de los lectores es positiva.

De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo es honrar el legado clásico de los primeros encuentros entre personajes y, al mismo tiempo, impulsar al medio hacia una nueva era creativa compartida. Esta colaboración representa un hito que une nostalgia e innovación, reviviendo uno de los enfrentamientos más recordados de la historia del cómic y abriendo la puerta a futuros eventos entre las dos editoriales más influyentes del género.

Vía: Screenrant

Nota del autor: Sería bueno que también lleven esto al mundo de la animación. Quizá solo es un sueño imposible.