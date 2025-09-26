    Liam Hemsworth dejó las redes sociales después de entrar a The Witcher

    Por 0 COMENTARIOS26/09/2025 12:33 p. m.

    No quería conflictos ni controversias

    Hace ya algunos años surgió una controversia importante en torno a Henry Cavill, dado que dio un comunicado en el que anunció su salida de la serie de The Witcher de Netflix, esto para volver a su papel como Superman en la película de Black Adam, solo para que al poco tiempo se lo quitaran de nuevo por el reinicio del DCU. Esto tuvo consecuencias algo complicadas con el público, quienes no aceptaron del todo al nuevo interprete de Geralt, quien ya habló al respecto.

    Liam Hemsworth habló por primera vez sobre la complicada transición que vivió al ser elegido como el personaje, tras la sorpresiva salida de Henry Cavill en el papel. El actor reveló que la fuerte reacción negativa que surgió en redes sociales lo llevó a desconectarse de internet durante gran parte de 2024, ya que, según sus propias palabras, la situación “empezó a convertirse en una distracción”.

    La salida de Cavill, quien había encarnado al brujo durante tres temporadas y había expresado su compromiso con una historia de largo recorrido, provocó incertidumbre entre los seguidores de la serie. A pesar de que nunca se aclaró del todo el motivo de su marcha, muchos fans manifestaron su descontento con el reemplazo, lo que complicó la llegada de Hemsworth a la franquicia.

    En una reciente entrevista, el actor australiano explicó que prefirió alejarse del ruido en línea para centrarse en su trabajo, pues considera que su prioridad es “contar historias y actuar sin distracciones”. También reveló que la propuesta para unirse al proyecto “surgió de la nada” y que, aunque ha jugado varias veces a The Witcher 3, todavía no ha completado la historia principal, a la que calificó como “uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos”.

    Mientras tanto, Netflix ya prepara el estreno de la cuarta temporada de The Witcher, programado para el 30 de octubre. La historia retomará a Geralt, Yennefer y Ciri en un continente fracturado por la guerra, obligados a seguir caminos separados mientras enfrentan nuevos enemigos y encuentran aliados inesperados que podrían marcar el rumbo de su destino.

    Vía: IGN

    Imagen

    Nota del autor: Era evidente que los fans se iban a volver locos, y como siempre, culpan al actor que hace el reemplazo. Creo que ya deberíamos madurar en ese aspecto.

