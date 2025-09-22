    Imagen del guión de la próxima película de Superman causa furor entre los fans

    22/09/2025 7:07 p. m.

    Se unirán por una causa en común según los fans

    En caso de que algunos no estén enterados, hace poco se confirmó que la última cinta de Superman tendrá una secuela llamada Man of Tomorrow, de la cual ya se escribió el guión, pero que no se ha compartido mucho al respecto. Y mientras llega nueva información los fans están sacando sus propias conclusiones derivadas de un archivo que se compartió en el internet; son especulaciones sobre el villano.

    El director James Gunn desató la polémica entre los seguidores de DC al compartir en redes sociales la portada del guión. La imagen, que muestra una ilustración anatómica de un cerebro, llevó a muchos a interpretar que Brainiac será el gran antagonista de la próxima producción.

    El cineasta ya había adelantado que Clark Kent (David Corenswet) y Lex Luthor (Nicholas Hoult) se unirán para enfrentar una amenaza “mucho mayor”, sin dar más detalles. Sin embargo, la presencia del cerebro en la portada hizo que los fanáticos conectaran de inmediato la pista con Brainiac, uno de los enemigos más icónicos de Superman en los cómics.

    Aunque Gunn no confirmó directamente la participación del personaje, la teoría tomó fuerza debido a la relevancia de Brainiac como villano. Conocido como el Coleccionista de Mundos, se trata de un extraterrestre obsesionado con el conocimiento, que en diversas historias ha puesto en problemas a Metrópolis y al propio Superman. Incluso lo derrotó algunas veces, o al menos se vio en el juego de Suicide Squad.

    El director señaló recientemente que Man of Tomorrow será “tanto una película de Lex como de Superman”, lo que deja espacio para múltiples interpretaciones. Por ahora, la única certeza es que la cinta tiene programado su estreno para el 9 de julio de 2027, mientras la expectativa crece ante la posibilidad de que Brainiac debute en el universo cinematográfico de DC.

    Nota del autor: Será interesante ver a estos dos hacer mancuerna, ya que en la primera película había una enemistad notable.

