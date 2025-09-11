    James Gunn menciona que Superman no fue su mejor elección de cast

    11/09/2025 6:00 p. m.
    Para Gunn hay más actores con potencial

    Hace un par de meses finalmente llegó la nueva película de Superman, cinta que ha logrado posicionarse fácilmente como una de las favoritas de la audiencia debido a su nivel manejado de fidelidad con los cómics de DC, a eso se agrega un elenco bien elegido, especialmente a David Corenswet. Y si bien muchos dirían que elegirlo como el personaje principal fue la mejor decisión, no todos están de acuerdo.

    James Gunn sorprendió al revelar que, pese a la gran expectación del actor mencionado, no lo considera su mayor acierto de casting en el DCU. Durante una entrevista, el director y guionista confesó que su elección más acertada ha sido Milly Alcock como Supergirl, actriz que se ha convertido en una de sus mayores apuestas de futuro dentro de la renovada franquicia.

    El creativo explicó que Alcock ha demostrado un enorme rango interpretativo en sus primeras escenas como Kara Zor-El. “Es posiblemente la mejor elección de casting que he hecho en mi vida. Creo que está absolutamente impresionante en la película”, aseguró Gunn, dejando claro que el personaje tendrá un peso fundamental en la nueva era de DC Studios.

    La propia película de Supergirl marcará un tono distinto dentro del universo. En declaraciones, Gunn adelantó que no será una extensión ligera de Superman, sino un relato con un estilo más crudo, rockero y directo. “Supergirl es un personaje más duro. No es Superman en absoluto”, recalcó, subrayando que se trata de una heroína con identidad propia.

    Aunque la atención mediática ha estado puesta en la llegada de Corenswet como el Hombre de Acero, las palabras de Gunn confirman que la verdadera gran apuesta de DC se encuentra en la figura de Milly Alcock. Con el rodaje de Supergirl en marcha y su estreno previsto para el próximo año, los fans esperan ver cómo esta nueva versión de Kara Zor-El consolida su lugar como uno de los pilares del futuro del DCU.

    La cinta va a estrenarse el próximo año para seguir con todo este camino de reinicio.

    Vía: VD

    Nota del autor: Quiero darle una segunda vuelta a esta película. Sin embargo, habrá que esperar un poco más para su salida en HBO Max.

