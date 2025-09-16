Superman llegará pronto al servicio de HBO Max

Los espectadores podrán verla desde su casa

Este año fue importante para el mundo del cine de superhéroes, ya que se lanzaron cintas importantes, y la más destacada fue Superman de James Gunn, nueva apuesta por darle un renacimiento al personaje en la pantalla grande, propuesta que por fortuna tuvo buen recibimiento, marcando la pauta para secuelas y universo extendidos. Y ahora que no está disponible en las salas, los fans se preguntan cuándo será lanzada en streaming, teniendo una respuesta confirmada hace pocas horas.

La película producida por DC Studios bajo Warner Bros., ya tiene fecha oficial de estreno en streaming. El filme llegará a HBO Max el 19 de septiembre, mientras que un día después, el 20 de septiembre, hará su debut en la señal de TV de HBO. Como mencionamos, la cinta marca el inicio de una nueva etapa para el universo cinematográfico de DC bajo la supervisión de Gunn y Peter Safran.

Con un presupuesto estimado de $225 millones USD antes de gastos de promoción, Superman se ha convertido en uno de los grandes estrenos del año para Warner Bros. Discovery. Su llegada a la plataforma de streaming se produce tras un exitoso recorrido en salas de cine, donde acumuló alrededor de $615 millones USD en taquilla mundial durante el verano, siendo la primera película de DC en superar los $600 millones USD desde The Batman en 2022.

La trama está encabezada por David Corenswet en el papel de Superman, acompañado por Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como el villano Lex Luthor. El elenco también incluye a Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Isabela Merced como Hawkgirl, Beck Bennett como Steve Lombard, Nathan Fillion como Guy Gardner, Anthony Carrigan como Metamorpho y Edi Gathegi como Mister Terrific, lo que refuerza la ambición de DC por introducir nuevos héroes en su renovado universo.

La recepción tanto de la crítica como del público ha sido positiva, destacando el tono fresco y la dirección de Gunn, que ha logrado revitalizar al icónico superhéroe en la gran pantalla. Además, el éxito de Superman contrasta con la situación de su competencia, ya que Marvel Studios ha enfrentado dificultades con sus estrenos de 2025, como Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, Thunderbolts y Capitán América: Nuevo Mundo.

Recuerda que la siguiente película importante es Supergirl, destinada a estrenarse en 2026.

Vía: HR

Nota del autor: Tocará darle un nuevo vistazo a la película. Pues necesito ver los guiños que me perdí en el cine.