Revelan al posible villano de Superman: Man of Tomorrow

Grandes candidatos para rivalizar con héroe

Hace un par de meses llegó la nueva película de DC, Superman, la cual es una nueva historia del personaje que dará inicio al universo cruzado de sus franquicias más queridas, y que puso pauta para tener su secuela dentro de los próximos años. Hablando de la segunda parte, el guión ya se empezó a trabajar y parece que la producción no tardará mucho en sumar a nuevos actores, y justamente se empezó a hablar de qué personajes podrían incorporarse a Man of Tomorrow.

Como ya se sabe, la cinta llegará a los cines el 9 de julio de 2027, antes de lo que muchos fanáticos esperaban. El anuncio estuvo acompañado por arte oficial de Jim Lee, así como ilustraciones de Jorge Jiménez y Mitch Gerads, que muestran a Superman y Lex Luthor tanto como aliados como rivales.

Aunque Gunn no reveló detalles concretos de la trama, las imágenes han generado especulación sobre una alianza inesperada entre rivales. En una de ellas incluso se observa al héroe ayudando a su enemigo a ajustar su clásica armadura púrpura y verde, lo que sugiere que ambos podrían unirse frente a una amenaza mayor.

En cuanto al villano, todo apunta a que Brainiac podría ser el antagonista principal. Este personaje, que nunca ha debutado en acción real, es conocido por coleccionar civilizaciones enteras, embotellar ciudades y destruir lo que queda. En algunas versiones de la historia, incluso se le atribuye la destrucción de Krypton, lo que lo convierte en un rival ideal para Kal-El y un motivo de alianza temporal con Luthor.

Sin embargo, Brainiac no sería la única opción sobre la mesa. Entre las posibilidades también se mencionan a General Zod, ya interpretado en entregas previas por Terence Stamp y Michael Shannon, o a Doomsday, la criatura que en los cómics protagonizó la batalla más dura contra Superman. Con varias pistas sobre la mesa, la secuela promete enfrentar al Hombre de Acero a una de las amenazas más grandes de su historia cinematográfica.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar por más información de la cinta.

Vía: IGN

Nota del autor: Hay que darle una revisión a la primera película pronto. Quizá haya algunos guiños escondidos al poner pausa.