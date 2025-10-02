    Dan a conocer los nuevos planes Telcel Ultra en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS02/10/2025 6:33 p. m.

    Miles de usuarios podrían pasarse a este plan

    Telcel anunció el lanzamiento de sus nuevos planes Ultra, disponibles para contratación en México a partir del 2 de octubre de 2025. Esta nueva oferta destaca por ofrecer la mayor cantidad de gigas para navegación que la compañía ha incluido en sus planes hasta la fecha. Además, marca el regreso del internet ilimitado en territorio nacional con el plan Ultra Ilimitado, dirigido a los usuarios que buscan la máxima capacidad de conexión.

    Los planes Ultra incluyen llamadas, mensajes de texto y WhatsApp ilimitados, junto con el beneficio “Sin Frontera”, que permite utilizar estos servicios y la bolsa de datos en México, Estados Unidos y Canadá. Los precios varían según el nivel contratado, desde 349 pesos mensuales con 15 GB, hasta el plan ilimitado de 1,349 pesos, que incluye política de uso justo de 200 GB a velocidad completa. Una vez superado ese límite, la velocidad se reduce a 512 Kbps, manteniendo la conexión activa.

    La compañía también ofrece la modalidad Controlada, con precios ligeramente más altos, que permite evitar cargos adicionales al bloquear la navegación cuando se agota la bolsa de datos. Esta opción también impide el consumo fuera de México, Estados Unidos y Canadá, protegiendo a los usuarios de cobros inesperados por roaming internacional.

    Una diferencia importante respecto a los planes anteriores es que los nuevos Telcel Ultra no incluyen redes sociales ilimitadas ni beneficios de cashback. Sin embargo, no tienen plazo forzoso, en cumplimiento con el dictamen del IFT emitido en 2024. Con esta renovación, Telcel busca reforzar su presencia en el mercado móvil con una oferta más amplia para distintos perfiles de consumo, desde usuarios básicos hasta quienes demandan conectividad constante e ilimitada.

    Con esta implementación, es posible que los rivales como AT&T, Movistar, entre otros, harán su lucha para equiparar dichos beneficios.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Esto de contratar paquetes está cada vez más confusos. Habrá que consultar tal cual con un agente para no contratar sin conocer algunas clausulas.


    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Dan a conocer los nuevos planes Telcel Ultra en México
    Dan a conocer los nuevos planes Telcel Ultra en México
    Comparan las ventas de Mario Kart World con Sonic Racing: CrossWorlds
    Comparan las ventas de Mario Kart World con Sonic Racing: CrossWorlds
    Nueva herramienta OpenAI mezcla personajes con derechos de autor
    Nueva herramienta OpenAI mezcla personajes con derechos de autor
    Ex-ejecutivo de Xbox ataca la división de Microsoft
    Ex-ejecutivo de Xbox ataca la división de Microsoft
    Los creadores de Payday cancelan su nuevo proyecto
    Los creadores de Payday cancelan su nuevo proyecto
    El evento de Halloween ha comenzado en GTA Online
    El evento de Halloween ha comenzado en GTA Online
    Nuevo reporte dice que eliminarán servicios de PS4
    Nuevo reporte dice que eliminarán servicios de PS4
    Disney+ tendrá muchos cambios en México
    Disney+ tendrá muchos cambios en México
    Llegan las Mega ofertas de Amazon Prime a México
    Llegan las Mega ofertas de Amazon Prime a México
    Más de 40 nuevos juegos llegan a Xbox Game Pass
    Más de 40 nuevos juegos llegan a Xbox Game Pass
    Ya sabemos cuándo tendremos nuevos detalles sobre el siguiente Halo
    Ya sabemos cuándo tendremos nuevos detalles sobre el siguiente Halo
    Nuevas filtraciones de la décima generación de Pokémon
    Nuevas filtraciones de la décima generación de Pokémon
    Habrá libro oficial de Nintendo Museum
    Habrá libro oficial de Nintendo Museum
    Descubren que Hollow Knight: Silksong podría tener DLC
    Descubren que Hollow Knight: Silksong podría tener DLC
    ¿Cómo se cancela Xbox Game Pass en México?
    ¿Cómo se cancela Xbox Game Pass en México?
    Ghost Rider podría incorporarse pronto al MCU
    Ghost Rider podría incorporarse pronto al MCU
    Bluey se une con sus pasos en Just Dance 2026
    Bluey se une con sus pasos en Just Dance 2026
    La nueva actualización del PS5 ya está disponible
    La nueva actualización del PS5 ya está disponible
    Anuncian colaboración de Sushi Roll con Ghost of Yotei en México
    Anuncian colaboración de Sushi Roll con Ghost of Yotei en México
    ¿Cuándo tendremos más información sobre Demon Slayer: Castillo Infinito 2?
    ¿Cuándo tendremos más información sobre Demon Slayer: Castillo Infinito 2?
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo