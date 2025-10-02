Dan a conocer los nuevos planes Telcel Ultra en México

Miles de usuarios podrían pasarse a este plan

Telcel anunció el lanzamiento de sus nuevos planes Ultra , disponibles para contratación en México a partir del 2 de octubre de 2025. Esta nueva oferta destaca por ofrecer la mayor cantidad de gigas para navegación que la compañía ha incluido en sus planes hasta la fecha. Además, marca el regreso del internet ilimitado en territorio nacional con el plan Ultra Ilimitado, dirigido a los usuarios que buscan la máxima capacidad de conexión.

Los planes Ultra incluyen llamadas, mensajes de texto y WhatsApp ilimitados, junto con el beneficio “Sin Frontera”, que permite utilizar estos servicios y la bolsa de datos en México, Estados Unidos y Canadá . Los precios varían según el nivel contratado, desde 349 pesos mensuales con 15 GB, hasta el plan ilimitado de 1,349 pesos, que incluye política de uso justo de 200 GB a velocidad completa. Una vez superado ese límite, la velocidad se reduce a 512 Kbps, manteniendo la conexión activa.

La compañía también ofrece la modalidad Controlada , con precios ligeramente más altos, que permite evitar cargos adicionales al bloquear la navegación cuando se agota la bolsa de datos. Esta opción también impide el consumo fuera de México, Estados Unidos y Canadá, protegiendo a los usuarios de cobros inesperados por roaming internacional.

Una diferencia importante respecto a los planes anteriores es que los nuevos Telcel Ultra no incluyen redes sociales ilimitadas ni beneficios de cashback. Sin embargo, no tienen plazo forzoso, en cumplimiento con el dictamen del IFT emitido en 2024. Con esta renovación, Telcel busca reforzar su presencia en el mercado móvil con una oferta más amplia para distintos perfiles de consumo, desde usuarios básicos hasta quienes demandan conectividad constante e ilimitada.

Con esta implementación, es posible que los rivales como AT&T, Movistar, entre otros, harán su lucha para equiparar dichos beneficios.

Vía: XTK

Nota del autor: Esto de contratar paquetes está cada vez más confusos. Habrá que consultar tal cual con un agente para no contratar sin conocer algunas clausulas.



