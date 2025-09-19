Telcel lanza importante advertencia para sus usuarios en México

A principios de este mes comenzó el programa de registro de usuarios de telefonía móvil en México, en donde se tiene que proporcionar un documento oficial con CURP para contratar una línea en compañías como AT&T o Movistar. Ahora, se ha revelado que Telcel ha comenzado el proceso para que esto se extienda a aquellos que ya tienen un plan, algo que ha empezado antes de tiempo.

Por medio de sus redes sociales, Telcel ha confirmado que todos los usuarios de la compañía, ya sean nuevos o veteranos, necesitan ir a un Centro de Atención a Clientes y presentar un documento oficial con su CURP, como el INE o un pasaporte vigente. Este es un trámite que se necesita hacer de forma presencial, por lo que es necesario para todos.

Es importante que sepas esta información pic.twitter.com/GImfhJWly4 — Telcel (@Telcel) September 17, 2025





Telcel adelanta su proceso

El pasado 1 de septiembre comenzó el programa de registro de usuarios de telefonía móvil en México. Esta es una medida para facilitar la recuperación de un número en caso de extravío, especialmente en líneas de prepago. Además de Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán también forman parte de esto. Lo interesante, es que en estos momentos solo está activo el programa piloto, con el cual solo los nuevos usuarios tienen que realizar este proceso.

No será sino hasta el próximo mes de octubre cuando este plan se extienda a todos los usuarios, nuevos y veteranos. De igual forma, este proceso se tiene que llevar a cabo de forma presencial, aunque a partir de junio del 2026 una opción en línea ya estará disponible para todos los usuarios interesados. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, así puedes cambiarte a una eSIM en Telcel.

Vía: Telcel