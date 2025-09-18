    Millones de celulares sonarán al mismo tiempo en México

    Alerta este viernes en la ciudad

    Actualmente en México, gran parte de la población tiene en sus manos un celular, herramienta que sirve para básicamente muchas tareas, empezando con el entretenimiento para ver videos, escuchar música, interactuar en redes sociales, y sobre todo, mantenerse en comunicación en todo momento. Con eso en mente, se ha pensado en futuras situaciones de emergencia, y dentro de pocas horas se dará una coincidencia que todos deben conocer.

    Este viernes 19 de septiembre a las 12:00 PM se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, considerado el ejercicio de protección civil más grande en la historia del país. El ensayo contempla distintos escenarios según la región: un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán, un tsunami en Baja California, huracanes en varias entidades del sureste y noroeste, así como incendios urbanos en estados del centro y norte.

    La gran novedad de este año es que, además de los altavoces del Sistema de Alerta Sísmica y las transmisiones de radio y televisión, la señal llegará a 80 millones de teléfonos celulares en todo México. El aviso funcionará como un mensaje emergente acompañado de sonido y vibración, sin importar si el dispositivo está bloqueado, en silencio o en medio de una llamada. Con ello, el país se convierte en el cuarto de América en adoptar este sistema, después de Estados Unidos, Canadá y Chile.

    El mecanismo fue desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones junto con operadores como Telcel, AT&T y Altán Redes. De acuerdo con las autoridades, el sistema puede emitir notificaciones específicas por zonas o bien a nivel nacional, con la finalidad de que ninguna persona quede fuera del alcance de la alerta. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta herramienta permitirá llegar también a comunidades rurales donde no existen alarmas físicas.

    Para garantizar que la población reciba la notificación, el Gobierno de México difundió guías para revisar los ajustes en dispositivos Android e iOS. En caso de no tener habilitadas las alertas, los usuarios pueden llamar al 079 para recibir orientación. El mensaje de este viernes se identificará claramente como prueba, y será acompañado por el característico sonido y la vibración que busca captar de inmediato la atención de los ciudadanos.

    Nota del autor: Eso significa que debemos estar atentos para no llevarnos un susto inesperado. Creo que apagaré el celular durante esa hora.

