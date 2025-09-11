    Nuevo plan de Meli+ permite al usuario tener Disney+ por $99 pesos al mes

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS11/09/2025 4:47 p. m.

    Una forma de ahorrar pocos pesos

    Hace pocos años atrás surgió una manera muy económica de contar con el servicio de Disney+ en México, dado que Mercado Libre tiene un convenio con la empresa para dejar a los suscriptores de su página de compra venta de productos el poder disfrutar del contenido. Sin embargo, debido al auge, esto derivó en el nacimiento de Meli+, membresía que inevitablemente subió a $130 pesos al mes, lo cual desilusionó a algunos usuarios, pero ha llegado una luz al final de este túnel.

    Este  programa de beneficios  ahora cuenta con planes anuales que reducen el costo mensual y, en el caso de la opción más completa, se incluye de nuevo el acceso a Disney+. La novedad coloca a la compañía en competencia directa con otros gigantes del mercado de suscripciones.

    El Plan Esencial está orientado únicamente a envíos gratis en productos Full desde $149 pesos. Su costo normal es de $49.90 pesos al mes, pero al contratarlo en modalidad anual baja a $39.90 pesos mensuales. En cuanto al Plan Total, que incluye el servicio streaming en su versión Estándar con anuncios, su precio de $129.90 pesos se reduce a $99.90 pesos al mes si se paga por adelantado.

    Además de los envíos y Disney+, los usuarios podrán contratar otros servicios con descuento, como HBO Max, Universal+, Paramount+ y ViX Premium. De esta forma, Mercado Libre consolida su estrategia para atraer a quienes buscan un paquete de entretenimiento y beneficios logísticos a menor costo, similar a lo que ha hecho Amazon con Prime.

    El proceso de contratación es sencillo y puede pagarse en una sola exhibición, a meses sin intereses o de forma mensual tradicional. Junto con este movimiento, la empresa también destacó el crecimiento de Mercado Play, su plataforma gratuita de streaming, que desde abril suma más de 10 millones de descargas. Teniendo en su catálogo películas de renombre mundial.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Sería una buena opción, ya que estoy pagando los $130 al mes. Aunque casi no compro nada y tampoco veo Disney+.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    App de la semana: SKWER
    App de la semana: SKWER
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix