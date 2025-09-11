Nuevo plan de Meli+ permite al usuario tener Disney+ por $99 pesos al mes

Una forma de ahorrar pocos pesos

Hace pocos años atrás surgió una manera muy económica de contar con el servicio de Disney+ en México, dado que Mercado Libre tiene un convenio con la empresa para dejar a los suscriptores de su página de compra venta de productos el poder disfrutar del contenido. Sin embargo, debido al auge, esto derivó en el nacimiento de Meli+, membresía que inevitablemente subió a $130 pesos al mes, lo cual desilusionó a algunos usuarios, pero ha llegado una luz al final de este túnel.

Este programa de beneficios ahora cuenta con planes anuales que reducen el costo mensual y, en el caso de la opción más completa, se incluye de nuevo el acceso a Disney+. La novedad coloca a la compañía en competencia directa con otros gigantes del mercado de suscripciones.

El Plan Esencial está orientado únicamente a envíos gratis en productos Full desde $149 pesos. Su costo normal es de $49.90 pesos al mes, pero al contratarlo en modalidad anual baja a $39.90 pesos mensuales. En cuanto al Plan Total, que incluye el servicio streaming en su versión Estándar con anuncios, su precio de $129.90 pesos se reduce a $99.90 pesos al mes si se paga por adelantado.

Además de los envíos y Disney+, los usuarios podrán contratar otros servicios con descuento, como HBO Max, Universal+, Paramount+ y ViX Premium. De esta forma, Mercado Libre consolida su estrategia para atraer a quienes buscan un paquete de entretenimiento y beneficios logísticos a menor costo, similar a lo que ha hecho Amazon con Prime.

El proceso de contratación es sencillo y puede pagarse en una sola exhibición, a meses sin intereses o de forma mensual tradicional. Junto con este movimiento, la empresa también destacó el crecimiento de Mercado Play, su plataforma gratuita de streaming, que desde abril suma más de 10 millones de descargas. Teniendo en su catálogo películas de renombre mundial.

Vía: XTK

Nota del autor: Sería una buena opción, ya que estoy pagando los $130 al mes. Aunque casi no compro nada y tampoco veo Disney+.