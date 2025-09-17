    Ticketmaster aumenta sus comisiones en México

    Ir a un concierto o un evento en México se ha vuelto más complicado en los últimos años. Ticketmaster, quien está a cargo de la venta de boletos, se ha enfrentado a diversas críticas y controversias, y ha perdido la fe de más de una persona. Ahora, se ha revelado que la compañía aumentará la comisión por boleto, algo que afecta al bolsillo de los usuarios en nuestro país.

    De acuerdo con El Financiero, Ticketmaster ha aumentado su misión por boleto, de un 22% a un 24%. Esto significa que de un boleto de $2 mil pesos, por ejemplo, la comisión pasa de $440 pesos a $480 pesos. La compañía ha señalado que este aumento se utilizará para mejorar la infraestructura de sus servicios digitales, y ofrecer la mejor experiencia posible para todos los usuarios.

    Ticketmaster domina el mercado

    La compañía señala que parte del aumento de la comisión estará destinado a innovaciones, como boletos digitales con códigos dinámicos (SafeTix), acceso seguro desde la app móvil y plataformas capaces de soportar ventas masivas. Por su parte, la Profeco ha señalado que no tiene pensado intervenir en este caso, y solo le recomienda al público hablar con su cartera. 

    Actualmente, Ticketmaster y Ocesa controlan más del 64% del mercado nacional de boletaje, por lo que este incremento afectará a los eventos más esperados de los próximos años. Tyler, The Creator, por ejemplo, vendrá a México, y las preventas comienzan esta semana, por lo que aquellos que desean asistir a su concierto tendrán que pagar el boleto con este aumento a la comisión.

    Por el momento, aún está por verse cómo reaccionará el mercado a estos cambios, pero todo indica a que el público seguirá pagando estos precios. En temas relacionados, comienza petición para evitar el impuesto a los videojuegos violentos en México. De igual forma, los Amazon Prime Big Deal Days llegan a México.

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
