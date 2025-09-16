    Los Prime Big Deal Days de Amazon llegan por primera vez a México

    A lo largo de todo el año, Amazon tiene varios periodos de ofertas que benefician a todos los usuarios de la suscripción Prime. Ahora, el día de hoy se ha confirmado que los Prime Big Deal Days están de regreso, y le dará a millones de personas la oportunidad de adquirir productos con una serie de descuentos que no se pueden dar el lujo de ignorar.

    Los Prime Big Deal Days de Amazon se llevarán a cabo entre el 7 y 8 de octubre del 2025. Aquí, los usuarios de Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Singapur, España, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, y por primera vez, Colombia, Irlanda y México, podrán acceder a millones de ofertas. Esto fue lo que comentó Carmen Nestares, vicepresidenta de Marketing de Norteamérica y Prime Tech, al respecto:

    “Prime Big Deal Days da inicio a la temporada de compras festivas con ofertas exclusivas para miembros Prime en artículos imprescindibles y regalos populares. Estamos emocionados de ayudar a los miembros Prime a ahorrar dinero este año con algunas de las mejores ofertas de Amazon de la temporada hasta el momento, incluyendo increíbles descuentos en una selección ampliada de artículos exclusivos de Amazon para las fiestas. Con Prime Big Deal Days, los miembros pueden completar sus listas de regalos temprano y aprovechar al máximo su presupuesto para las fiestas”.

    Los Amazon Prime Big Deal Days llega a México

    Similar al Prime Day, los Prime Big Deal Days es un periodo en donde todos los usuarios de la suscripción Prime pueden aprovechar millones de ofertas en diversos productos. Desde videojuegos, pasando por películas, hasta juguetes de todo tipo. Lo mejor de todo, es que esta es la primera vez en la que México formará parte de esta celebración. 

    Considerando que los Prime Big Deal Days llegan antes de Halloween y Navidad, este es el periodo perfecto para adelantar las compras de final de año. Recuerda, los Amazon Prime Big Deal Days se llevarán a cabo entre el 7 y 8 de octubre. En temas relacionados, este es el nuevo plan de Meli+. De igual forma, Amazon revela a la nueva actriz de Lara Croft.

    Vía: Business Wire

