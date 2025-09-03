    Amazon revela a la actriz principal de la serie de Tomb Raider

    03/09/2025 12:07 p. m.

    En mayor del 2024, Amazon confirmó que ya estaban trabajando en una serie live action de Tomb Raider. Sin embargo, por más de un año esta producción se mantuvo en silencio. Ahora, el día de hoy, se ha revelado no solo que este proyecto sigue con vida, sino que ha encontrado a su actriz principal, quien le dará vida a la icónica Lara Croft. Lamentablemente, aún falta mucho para ver esto en acción.

    De acuerdo con Variety, la serie de Tomb Raider comenzará su producción hasta el 19 de enero del 2019, por lo que su estreno seguramente se llevará a cabo a finales del siguiente año, o hasta el 2027. Junto a esto, Amazon ha confirmado que Sophie Turner, famosa por su papel de Sansa Stark en Game of Thrones, será la encargada de darle vida a Lara Croft en esta producción.

    La serie de Tomb Raider está en camino

    La serie de Tomb Raider está a cargo de Phoebe Waller-Bridge, creadora, guionista y productora ejecutiva de esta adaptación. Junto a ella, Chad Hodge se ha unido a la serie como productor ejecutivo y co-showrunner junto con Waller-Bridge. De igual forma, se ha confirmado que Jonathan van Tulleken será el director y productor ejecutivo. Esto fue lo que comentó Waller-Bridge al respecto:

    “Estoy muy emocionada de anunciar a la formidable Sophie Turner como nuestra Lara junto a este fenomenal equipo creativo. No es frecuente que puedas hacer una serie de esta magnitud con un personaje con el que creciste enamorado. Todos a bordo sienten una pasión increíble por Lara y son tan extravagantes, valientes y divertidísimos como ella. ¡Saquen sus artefactos!... ¡Croft viene!”

    Por su parte, Sophie Turner comentó lo siguiente:

    “Estoy emocionadísima de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo. Son unas zapatillas enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina y Alicia con sus impresionantes actuaciones, pero con Phoebe al mando, nosotras (y Lara) estamos en muy buenas manos. ¡Tengo muchas ganas de que vean lo que tenemos preparado!”

    Turner será la tercera actriz en interpretar a Lara Croft en live action, siguiendo los pasos de Angelina Jolie y Alicia Vikander. Lamentablemente, aún tenemos que esperar al estreno de la serie, pero considerando que la producción comenzará el 19 de enero del 2026, es muy probable que a principios del siguiente año tengamos más información sobre esta adaptación. En temas relacionados, Crystal Dynamics sufre despidos. De igual forma, la serie animada de Tomb Raider tendrá una nueva temporada.

    Vía: Variety 

