Xbox Game Pass elimina uno de sus beneficios más populares

Los cambios a Xbox Game Pass siguen dando mucho de qué hablar, y es que recientemente se dio a conocer que uno de los mayores descuentos de esta plataforma ha sido eliminado. Si bien esto es algo que afecta principalmente a los jugadores de Call of Duty, este sigue siendo un golpe que ha alejado a más de una persona de este servicio.

Aunque Xbox no lo menciona en su comunicado oficial, la comunidad ha descubierto que Game Pass Ultimate ya no ofrece el 10% de descuento en los puntos y contenido adicional de Call of Duty. Esto afecta a cualquier contenido adicional que los jugadores compren a lo largo del año, de los cuales cada vez hay una mayor cantidad.

Xbox has removed the 10% discount that Xbox Game Pass Ultimate members could get on add-on content for Call of Duty - including removing the discount on Call of Duty Points and BlackCell as part of the changes to Game Pass this week. pic.twitter.com/ipaMgENuwi — CharlieIntel (@charlieINTEL) October 3, 2025

Xbox y Call of Duty

Previo a este cambio, los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate gozaban del beneficio del 10% de descuento en puntos Call of Duty y contenido adicional como los paquetes de pases de batalla premium de BlackCell. Aunque sea un pequeño ahorro, esto era una buena ayuda a lo largo del ciclo anual de cada juego, especialmente para los fans más aguerridos de la serie.

Lamentablemente, esto ha quedado en el pasado. Si bien es cierto que Xbox Game Pass agregó muchos juegos de Ubisoft+ y nos da acceso a Fortnite Crew, algunos usuarios han señalado que esto no es suficiente para justificar el nuevo precio, especialmente considerando que algunos beneficios han sido eliminados sin previo aviso.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver cómo es que estos cambios afectarán a Xbox Game Pass, pero es probable que Microsoft no revele esta información. En temas relacionados, más de 40 juegos llegan a esta plataforma. De igual forma, ex-directivo de Xbox ataca a la compañía.

Nota del Autor:

Un golpe fuerte para la comunidad. Considerando que todos los beneficios adicionales de Game Pass Ultimate siempre han sido del agrado de los usuarios de Xbox es extraño que la compañía tome una decisión como esta. Al final del día, parece que este aumento también tuvo un impacto negativo en todo lo que esta plataforma ofrece.

Vía: charlieINTEL