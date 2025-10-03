    Ya sabemos cuándo llegaría el primer tráiler de Avengers: Doomsday

    Por 0 COMENTARIOS03/10/2025 8:08 a. m.

    Aunque aún falta más de un año para el estreno de Avengers: Doomsday, parece que Disney ya le puso fecha a la revelación del primer tráiler de esta cinta. Recordemos que la fotografía principal de esta película ha llegado a su fin, y el equipo de post-producción está trabajando arduamente para darle forma al producto final. De esta forma, el próximo mes de diciembre llegaría el primer adelanto de este largometraje.

    De acuerdo con DanielRPK, insider del medio, el primer tráiler de Avengers: Doomsday estaría disponible el próximo 19 de diciembre del 2025, el mismo día que se estrena Avatar: Fire and Ash. Así es, Disney buscaría atraer a más personas al estreno de la cinta de James Cameron con la promesa de disfrutar del primer vistazo de este evento cinematográfico.

    A un año de Avengers: Doomsday

    Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Disney, pero esto tiene sentido. Avatar: Fire and Ash es una de las películas más caras de James Cameron, con un presupuesto estimado de $250 millones de dólares, por lo que la compañía del ratón estaría buscando la mejor forma de atraer al público. Es así que la idea de capturar la atención de los fans del MCU bajo la promesa de ver el primer tráiler de Avengers: Doomsday es una táctica válida.

    Considerando que Avengers: Doomsday estará disponible el 18 de diciembre del 2026, hay varias oportunidades de ver el primer tráiler de esta cinta. Además del estreno Avatar: Fire and Ash, también podríamos ver un adelanto en el Super Bowl y en la San Diego Comic-Con. En temas relacionados, surge pista que apunta al regreso de Chris Evans al MCU. De igual forma, se filtra importante imagen de Avengers: Doomsday.

    Vía: The Hollywood Handle 

