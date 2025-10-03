El lanzamiento de Intergalactic: The Heretic Prophet podría estar cerca

The Last of Us Part II llegó a nuestras manos en el 2020. Desde entonces, Naughty Dog se ha encargado de entregarnos remasterizaciones y remakes de sus últimos juegos, dejando a más de una persona preguntando cuándo es que por fin debutará en la generación del PS5 con un juego original. Bueno, sabemos que esto sucederá con Intergalactic: The Heretic Prophet, y nueva información nos da una idea de cuándo pasará.

Naughty Dog reveló Intergalactic: The Heretic Prophet a finales de 2024, y desde entonces el equipo se ha mantenido en silencio sobre este proyecto. Ahora, el estudio ha compartido una serie de solicitudes de trabajo enfocadas en la locación y traducción en francés y japonés, lo que indicaría que el desarrollo va por un buen camino, y el título podría llegar en algún punto del 2027.

La última exclusiva del PlayStation 5

Aunque por el momento no hay información oficial, muchos han llegado a señalar que Intergalactic: The Heretic Prophet llegaría al PS5 hasta el 2027. Usualmente, el proceso de localización se lleva a cabo en las etapas más avanzadas del desarrollo, por lo que la solicitud de Naughty Dog indicaría que este proyecto avanza de una forma considerable.

Considerando que Marvel’s Wolverine será el gran lanzamiento de PlayStation del 2026, muchos han señalado que Intergalactic: The Heretic Prophet podría ser la estrella del 2027. Esto significaría que el trabajo de Naughty Dog podría ser la última exclusiva de renombre en el PlayStation 5, e incluso hay aquellos que no descartan un lanzamiento intergeneracional, también ofreciendo esta experiencia en el PS6.

Por su parte, PlayStation y Naughty Dog siguen en silencio. Oficialmente, Intergalactic: The Heretic Prophet estará disponible en el PS5 en un futuro aún por determinar. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, Neil Druckmann habla sobre The Last of Us Part III.

Nota del Autor:

No puedo creer que durante toda la generación, Naughty Dog nos entregue un solo juego nuevo. No dudo de que este título vaya a ser una maravilla técnica y algo que defina al PlayStation 5. Sin embargo, también es válido cuestionar hasta qué punto este tiempo es completamente necesario.

Vía: Naughty Dog