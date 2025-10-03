Xbox Cloud Gaming tendría una versión gratuita con anuncios

Xbox ha tenido una semana muy movida. Si bien la atención del público está en el aumento a Game Pass, también se dio a conocer que Xbox Cloud Gaming por fin abandonó su periodo de beta. Ahora, un nuevo reporte ha revelado que la compañía está pensado en ofrecer una versión gratuita de este servicio, pero con anuncios.

De acuerdo con The Verge, Microsoft ha comenzado una serie de pruebas internas para agregar publicidad a Xbox Cloud Gaming, lo que permitiría a los empleados jugar a ciertos títulos gratis sin una suscripción a Game Pass. Aquí se hace mención de dos minutos de anuncios antes de que un juego esté disponible para streamear. Microsoft también está probando un límite de una hora por sesión, con hasta cinco horas gratis al mes, aunque es probable que esto cambie en el lanzamiento final.

Anuncios en los juegos

La versión con publicidad de Xbox Cloud Gaming estaría disponible para PC, consolas Xbox, dispositivos portátiles y web. Microsoft planea probar el streaming gratuito a través de una beta pública próximamente, antes de lanzarlo por completo en los próximos meses.

Esta versión sería compatible con nuestros juegos, así como los títulos de los Días de Juego Gratis, que permiten a los jugadores de Xbox probar juegos durante un fin de semana, y experiencias de Xbox Retro Classics. Esto no debería ser una grata sorpresa, y es que Tim Stuart, director financiero de Microsoft Gaming, dio pistas sobre una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming hace casi dos años.

Xbox Cloud Gaming ya está disponible

Aunque fue ignorado por el aumento de precio de Game Pass, Xbox Cloud Gaming por fin salió de su formato beta esta semana. Los miembros de Game Pass Ultimate ahora pueden transmitir juegos seleccionados en resolución 1440p, con tasas de bits de hasta 30 Mbps. Por su parte, los usuarios Premium y Essential están limitados a una resolución 1080p y una tasa de bits de 12 Mbps.

Solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes de Xbox con este servicio, pero considerando la pobre recepción de su último anuncio, es muy probable que pocos reaccionen de forma positiva a los anuncios en sus juegos. En temas relacionados, el nuevo Game Pass también elimina un gran beneficio. De igual forma, más de 40 juegos llegan a esta plataforma.

Nota del Autor:

La idea de tener anuncios en un servicio de streaming ha sido un miedo constante para muchos jugadores, ya parece que por fin se hará realidad. Aunque esto claramente es una forma de atraer más gente a su plataforma, es probable que no todos estén contentos con esta decisión.

Vía: The Verge