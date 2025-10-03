    PlayStation revela el nombre de Marvel’s Wolverine en España

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS03/10/2025 10:23 a. m.

    Por años, España se ha caracterizado por ofrecer traducciones bastante peculiares a películas, videojuegos y personajes de los cómics. Ahora, esto ha llegado a un nivel inimaginable, ya que Marvel’s Wolverine, la siguiente gran producción AAA de Insomniac Games y PlayStation, será conocida como Marvel’s Lobezno en este país europeo.

    Por medio de las redes sociales oficiales de PlayStation, se ha confirmado que Marvel’s Lobezno será el nombre oficial de Marvel’s Wolverine en España. Esta es una gran sorpresa, y es que hasta hace unos días, la producción de Insomniac Games era conocida con el mismo nombre en todo el mundo. Si bien algunos no están contentos con esta decisión, los españoles están más que felices.

    ¿Lobezno o Wolverine?

    En las redes sociales, los usuarios de España han expresado su felicidad al ver que este juego será conocido como Marvel’s Lobezno, y esperan que Gabriel Jiménez, quien se ha encargado de la voz de este personaje por años, sea el responsable de darle vida a Logan en el juego de Insomniac Games

    Como era de esperarse, esta revelación también ha generado la burla de las personas fuera de España, quienes no crecieron con esta traducción. Sin embargo, los fans de este país europeo no dejan que estos comentarios los desanimen, y están más que contentos con el hecho de que su traducción sea reconocida por PlayStation.

    ¿Wolverine o Aguja Dinámica?

    Durante sus inicios, México y España se caracterizaron por traducir y cambiar los nombres de personajes en los cómics de Marvel y DC. Esto llegó a un punto muy importante durante la serie animada de X-Men de la década de 1990, en donde Wolverine obtuvo nombres como Aguja Dinámica o Guepardo en nuestro país.

    Sin embargo, mientras que en México esto cambió con la llegada del siglo XXI, en España se mantuvo la traducción original, al grado de que Deadpool & Wolverine fue conocida como Deadpool & Lobezno en este país. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que Marvel’s Wolverine se transforme en Marvel’s Lobezno.

    Solo nos queda esperar para ver cómo reaccionará el mercado a este juego. Te recordamos que Marvel’s Wolverine, o Marvel’s Lobezno, llegará al PlayStation 5 en el otoño del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este es nuestro Hands On de Marvel Cosmic Invasion.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Es interesante ver cómo es que España mantiene firme sus traducciones con el paso del tiempo, incluso cuando todos han elegido los nombres oficiales. Si bien para muchos este es un meme, para otros es una realidad, y es bueno ver que PlayStation no se olvida de este grupo.

    Vía: PlayStation España

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    PlayStation revela el nombre de Marvel’s Wolverine en España
    PlayStation revela el nombre de Marvel’s Wolverine en España
    Xbox Game Pass elimina uno de sus beneficios más populares
    Xbox Game Pass elimina uno de sus beneficios más populares
    Un remaster del querido Prototype podría estar en camino
    Un remaster del querido Prototype podría estar en camino
    Superman tendrá crossover con Spider-Man en 2026
    Superman tendrá crossover con Spider-Man en 2026
    Dan a conocer los nuevos planes Telcel Ultra en México
    Dan a conocer los nuevos planes Telcel Ultra en México
    Juego de El Señor de los Anillos estilo Hogwarts Legacy estaría en desarrollo
    Juego de El Señor de los Anillos estilo Hogwarts Legacy estaría en desarrollo
    Comparan las ventas de Mario Kart World con Sonic Racing: CrossWorlds
    Comparan las ventas de Mario Kart World con Sonic Racing: CrossWorlds
    Nueva herramienta OpenAI mezcla personajes con derechos de autor
    Nueva herramienta OpenAI mezcla personajes con derechos de autor
    Ex-ejecutivo de Xbox ataca la división de Microsoft
    Ex-ejecutivo de Xbox ataca la división de Microsoft
    Los creadores de Payday cancelan su nuevo proyecto
    Los creadores de Payday cancelan su nuevo proyecto
    El evento de Halloween ha comenzado en GTA Online
    El evento de Halloween ha comenzado en GTA Online
    Nuevo reporte dice que eliminarán servicios de PS4
    Nuevo reporte dice que eliminarán servicios de PS4
    Disney+ tendrá muchos cambios en México
    Disney+ tendrá muchos cambios en México
    Llegan las Mega ofertas de Amazon Prime a México
    Llegan las Mega ofertas de Amazon Prime a México
    Más de 40 nuevos juegos llegan a Xbox Game Pass
    Más de 40 nuevos juegos llegan a Xbox Game Pass
    Ya sabemos cuándo tendremos nuevos detalles sobre el siguiente Halo
    Ya sabemos cuándo tendremos nuevos detalles sobre el siguiente Halo
    Nuevas filtraciones de la décima generación de Pokémon
    Nuevas filtraciones de la décima generación de Pokémon
    Habrá libro oficial de Nintendo Museum
    Habrá libro oficial de Nintendo Museum
    Descubren que Hollow Knight: Silksong podría tener DLC
    Descubren que Hollow Knight: Silksong podría tener DLC
    ¿Cómo se cancela Xbox Game Pass en México?
    ¿Cómo se cancela Xbox Game Pass en México?
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo