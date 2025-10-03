PlayStation revela el nombre de Marvel’s Wolverine en España

Por años, España se ha caracterizado por ofrecer traducciones bastante peculiares a películas, videojuegos y personajes de los cómics. Ahora, esto ha llegado a un nivel inimaginable, ya que Marvel’s Wolverine, la siguiente gran producción AAA de Insomniac Games y PlayStation, será conocida como Marvel’s Lobezno en este país europeo.

Por medio de las redes sociales oficiales de PlayStation, se ha confirmado que Marvel’s Lobezno será el nombre oficial de Marvel’s Wolverine en España. Esta es una gran sorpresa, y es que hasta hace unos días, la producción de Insomniac Games era conocida con el mismo nombre en todo el mundo. Si bien algunos no están contentos con esta decisión, los españoles están más que felices.

¿Lobezno o Wolverine?

En las redes sociales, los usuarios de España han expresado su felicidad al ver que este juego será conocido como Marvel’s Lobezno, y esperan que Gabriel Jiménez, quien se ha encargado de la voz de este personaje por años, sea el responsable de darle vida a Logan en el juego de Insomniac Games.

Como era de esperarse, esta revelación también ha generado la burla de las personas fuera de España, quienes no crecieron con esta traducción. Sin embargo, los fans de este país europeo no dejan que estos comentarios los desanimen, y están más que contentos con el hecho de que su traducción sea reconocida por PlayStation.

¿Wolverine o Aguja Dinámica?

Durante sus inicios, México y España se caracterizaron por traducir y cambiar los nombres de personajes en los cómics de Marvel y DC. Esto llegó a un punto muy importante durante la serie animada de X-Men de la década de 1990, en donde Wolverine obtuvo nombres como Aguja Dinámica o Guepardo en nuestro país.

Sin embargo, mientras que en México esto cambió con la llegada del siglo XXI, en España se mantuvo la traducción original, al grado de que Deadpool & Wolverine fue conocida como Deadpool & Lobezno en este país. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que Marvel’s Wolverine se transforme en Marvel’s Lobezno.

Solo nos queda esperar para ver cómo reaccionará el mercado a este juego. Te recordamos que Marvel’s Wolverine, o Marvel’s Lobezno, llegará al PlayStation 5 en el otoño del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este es nuestro Hands On de Marvel Cosmic Invasion.

Nota del Autor:

Es interesante ver cómo es que España mantiene firme sus traducciones con el paso del tiempo, incluso cuando todos han elegido los nombres oficiales. Si bien para muchos este es un meme, para otros es una realidad, y es bueno ver que PlayStation no se olvida de este grupo.

Vía: PlayStation España