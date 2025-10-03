Nuevo tráiler de la tercera temporada del anime de One Punch Man

Han pasado seis años desde el estreno de la segunda temporada de One Punch Man. Si bien mucho ha cambiado en esta industria desde entonces, los fans del trabajo de One han esperado pacientemente por el regreso de Saitama. Ahora, la tercera temporada de One Punch Man por fin estará disponible en solo unos días, por lo que un nuevo tráiler nos prepara para volver a este mundo de héroes y villanos.

El próximo 5 de octubre por fin estará disponible la tercera temporada de One Punch Man. De esta forma, J.C. Staff, el equipo encargado de la animación, ha compartido un nuevo tráiler que nos da un mejor vistazo a los problemas y aventuras a los que se enfrentará Saitama. El avance se enfoca más en la comedia y la historia, dejando a las peleas de lado.

¿J.C. Staff a la altura?

Originalmente, Madhouse se encargó de la primera temporada de One Punch Man, la cual logró cautivar al público en general. Sin embargo, la segunda temporada no fue del agrado de todos. No solo la historia que se adaptó fue menos extravagante, sino que la animación de J.C. Staff no logró convencer a los fans de la obra de One.

De esta forma, sigue en duda si J.C. Staff tiene lo necesario para darle forma a este mundo. Considerando que la historia que adaptará la tercera temporada está más en línea con lo visto en los primeros episodios, lo único que está en duda es la animación. Si el equipo es capaz de rendirle honor a las escenas de acción y enfrentamientos, entonces estaremos frente a una producción inolvidable.

Te recordamos que la tercera temporada de One Punch Man llegará a Crunchyroll el 5 de octubre del 2025. En temas relacionados, ya sabemos a qué plataforma llegará el nuevo anime de Digimon. De igual forma, One Piece se desploma frente a Jujutsu Kaisen.

Vía: EMOTION Label Channel