Aquí podrás ver el nuevo anime de Digimon

    Los fans de Digimon viven un gran momento. No solo un nuevo juego llegó a nuestras manos hace unos días, sino que el siguiente gran anime de esta franquicia sí estará disponible en occidente por medio de diferentes plataformas de streaming. De esta forma, aquí te decimos en dónde podrás disfrutar de Digimon BeatBreak.

    Digimon BeatBreak es el siguiente gran anime de esta franquicia, el cual llegará a Japón el próximo 5 de octubre. Si bien muchos tenían dudas sobre un estreno en occidente, se ha confirmado que dos plataformas tendrán los derechos de transmisión por streaming. El primero es Crunchyroll, el cual nos presentará un nuevo episodio cada semana, comenzado el próximo 4 de octubre. Esta es la descripción oficial de esta producción:

    “Cuando los dispositivos de IA impulsados por emociones humanas generan monstruos digitales, ¡los cazarrecompensas y sus socios Digimon deben forjar juntos el futuro de la humanidad!”

    Digimon BeatBreak también llega a España

    A la par de Crunchyroll, AnimeBox ha confirmado que también transmitirá de forma simultánea Digimon BeatBreak en España, con todo y subtítulos en español, a partir del 5 de octubre. De esta forma, queda claro que los fans de esta serie tendrán las opciones suficientes para disfrutar de su siguiente gran anime.

    Recuerda, Digimon BeatBreak llegará a Crunchyroll el 4 de octubre y a AnimeBox el 5 de octubre. Cada semana estará disponible un nuevo episodio, y los fans no se pueden perder de uno de los animes más importantes de la temporada de otoño. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Digimon Story Time Stranger. De igual forma, estos son los estrenos de Crunchyroll para esta temporada.

    Vía: Crunchyroll 

