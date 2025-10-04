Ésta es la nueva estafa de WhatsApp en México

Si bien WhatsApp es una gran aplicación para mantenerse en contacto con otras personas, algunos han utilizado su popularidad para estafar. Este es el caso de una nueva modalidad, en donde alguien te llama asegurando ser una agencia de contratación de Estados Unidos en busca de tu número de esta plataforma.

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, se han reportado varios casos de estafa telefónica desde el pasado 24 de septiembre. Los afectados han señalado que han recibido entre dos y seis llamadas al día correspondientes de Illinois, Atlanta o Mason City, por lo que se le pide a la gente, especialmente del norte del país, tener cuidado.

¿Cómo funciona la nueva estafa?

Al recibir una llamada de Estados Unidos, los usuarios van a escuchar una voz grabada, asegurando que su perfil cumple con los requisitos del puesto y piden enviar un mensaje por WhatsApp para continuar el proceso. Con el contacto en las manos, los delincuentes solicitan un pago para activar tu “cuenta de empleo” o para una capacitación. Esto no termina aquí, ya que en algunos casos se exige información personal sensible, como datos bancarios.

De acuerdo con los afectados, estos son algunos de los números que se encuentran dentro de esta red de estafa:

+1 (385) 328-8875

+1 (559) 469-8599

+1 (515) 494-0912

+1 (437) 700-9028

+52 722 980 5072

+1 (619) 678-3576

+1 (520) 660-6457

Como siempre, es recomendado no hacerle caso a un número que no reconozcas, y bloquear cualquier contacto que te pida dinero o información personal. En temas relacionados, WhatsApp añadirá nuevas funciones. De igual forma, los mexicanos caen fácilmente en las fake news.

Vía: Xataka.